Documento afirma que hubo “uso y abuso de tarjetas corporativas” de exjerarcas de BROU

Entre el 2000 y el 2005 cuatro integrantes del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) realizaron unas 400 compras con tarjetas corporativas, que según un documento oficial son catalogadas como “derogaciones ajenas a la función específica” que cumplían.



El semanario Búsqueda tuvo acceso al documento y hoy jueves informa que se trata de Milka Barbato (Partido Colorado), Daniel Cairo (Partido Colorado), Pablo García Pintos (Partido Nacional y Carlos Rodríguez Labruna (Partido Nacional), que en esa época eran presidentes, vicepresidentes y directores del BROU.



Los detalles de los gastos se conocieron luego de que legisladores del Frente Amplio realizaran un pedido de informes por el uso de las tarjetas corporativas por parte de los jerarcas del banco en el período 2000-2016.



El informe que fue realizado en octubre del año pasado no revela casi gastos posteriores al año 2005, ya que fue en ese momento que se comenzó a tener un "control estricto" en el tema, señala el semanario citando al informe oficial.



“En el primer período (2000-2005), el uso de la tarjeta no es discriminado ni sujeto a regla alguna, no obstante lo cual, algunos de los rubros en los que fue usada son absolutamente rechazables”, sostiene el documento.



El que más gastó fue García Pintos, exdirector: figura en el informe que 181 veces usó la tarjeta por un monto total de US$ 12.029. Las compras fueron, por ejemplo, en Decoración Artesanía Tejidos Zapotecos (México), ropa masculina Halsey (Argentina) y Bazar Gran Cuchillería (España).



Luego lo sigue el exdirector Rodríguez Labruna, con 134 compras a su nombre por un monto total de U$S 6.259. Algunas que se destacan feron en Óptica del Notariado, Joyería Biarritz y Farmacia Perfumanía.



Daniel Cairo, que fue presidente y vicepresidente del ente, realizó 35 compras por un monto total de US$ 1.997. Hay gastos en Joyería Cibeles, Morest Sports & Events y Decoración Art Decó.



Milka Barbato, que fue vicepresidenta, tiene nueve compras por un total de US$ 785. En su caso resaltan compras en Bazar Diez, Liguria Catering, Supermercado Devoto.



El documento señala que en total se realizaron casi 400 transacciones por más de US$ 21.000 y que las mismas "no se corresponden con los gastos para los que se prevé” el uso de las tarjetas institucionales del banco.

Tras la polémica con el uso de las tarjetas corporativas de Ancap, situación que llevó a la renuncia al vicepresidente de la República Raúl Sendic y que hoy podría llevarlo a ser procesado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que obliga a los jerarcas de la Administración Central a rendir cuentas de los viáticos que tienen en las misiones oficiales.



Además, ayer miércoles el Tribunal de Cuentas de la República aprobó marco normativo para el uso de las tarjetas corporativas en el Estado.



Si no se cumplen las condiciones dispuestas por el organismo de contralor, como por ejemplo presentar las facturas, los gastos serán considerados ilegales y los usuarios de las tarjetas deberán responder ante la Justicia Penal.