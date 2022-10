Docentes de Secundaria plantean extender la huelga a todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo resolvió mantener la huelga que viene sosteniendo, al menos hasta el martes de la semana próxima. Además, propondrán este domingo en la asamblea de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) que esta medida de fuerza se extienda a todo el país.

Entrevistada por Teledía (Canal 4), Camila Menchaca, integrante de ADES Montevideo, dijo que el martes se evaluarán distintos puntos relacionados con el conflicto que mantienen, entre los que está la decisión de la Intergremial Universitaria de levantar su huelga y también lo que suceda este domingo en la asamblea de Fenapes.



Además, señaló que hay filiales del interior del país que también están proponiendo la extensión de la huelga a todo el territorio nacional.

La huelga de los docentes de Secundaria comenzó el martes pasado y ese mismo día, recordó Menchaca, hubo un diálogo con las autoridades del Codicen. Sin embargo, criticó: "No solo no se respondió a las preguntas que teníamos desde los sindicatos al respecto de la transformación educativa, sino que además al día siguiente se firmó una resolución que establece que a partir del año que viene se aplicará en todos los niveles de 7°, 8° y 9°".



"Esto implica para las familias que si hoy su hijo hoy está en primero de liceo, el año que viene va a estar en octavo. No sabemos cuál será su plan de estudio, su reglamento de pasaje de grado", agregó.

La sindicalista indicó que los trabajadores tienen una "gran incertidumbre" respecto a cómo será su trabajo el año que viene, pero también las familias y los estudiantes. "Se aprobó una malla curricular que no tiene programas correlativos, no sabemos qué vamos a enseñar el año que viene y los estudiantes no saben qué van a aprender el año que viene", enfatizó.



Consultada sobre la pérdida de clases de los alumnos en estos días de huelga, Menchaca dijo que el sindicato lo toma en cuenta. "Y es lo primero en lo que pensamos cuando tomamos alguna medida", afirmó, pero sostuvo que "el modelo educativo que se plantea fomenta la desigualdad, limita la posibilidad de estudiantes de acceder al conocimiento".