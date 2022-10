Entre "discusión estéril" y "derecho legítimo": senadores oficialistas sobre pedido de juicio político a Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Senadores del oficialismo se manifestaron en las últimas horas sobre el pedido de juicio político que activaron los ediles capitalinos contra Carolina Cosse, que calificó el paso de "atropello republicano", y que ha derivado en una serie de reuniones que se concretarán a lo largo de este lunes para definir qué pasos tomar.

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos planteó a El País que para los montevideanos "hay temas mucho más importantes, antes que enfrascarnos en una discusión estéril sobre las actitudes de la intendenta" Cosse. En esa línea, sostuvo que "como lo ha hecho hasta ahora, no se va a prestar para ningún circo político o mediático".

Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto, dmás temprano en diálogo con Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí) lamentó este paso al indicar que la clase política se va a "enzarzar en un circo mediático porque la intendenta es arrogante y no quiere contestar los pedidos de informes". Si bien valoró como "constitucional" y "jurídicamente correcto" el paso, reconoció que no tendrá un "destino efectivo".



Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés adelantó a El País que este asunto estará arriba de la mesa en la reunión de bancada de senadores nacionalista de este martes. "Ahora le corresponderá al Senado encontrar o no mérito para si hace lugar o no al juicio político, un segundo capítulo que deberemos de analizar en profundidad", dijo el blanco, quien además dijo que no han habido conversaciones entre los socios de la coalición por este tema, aunque sí marcó su postura.



"Todos sabemos que el juicio político no va a prosperar porque no hay mayoría como para que prospere (se necesitan dos tercios de votos del Senado para la destitución equivalentes a 21 voluntades), pero lo que sí queda de manifiesto y tomó debido estado público es la falta de la empatía de la intendenta con la Junta Departamental", enfatizó Penadés.



En esa línea, remarcó que los ediles "están haciendo uso de un derecho legítimo, producto de un sistemático desconocimiento —que es lo que más preocupa de todo esto—, de parte del gobierno departamental y la intendenta de la labor que cumple el Poder Legislativo departamental".



El legislador fue más allá y apuntó que los pasos que ha dado esta administración departamental "demuestran un estilo de gobierno realmente muy autocrático y poco democrático al no respetarse la labor que deben de cumplir las minorías y la Junta Departamental de Montevideo".



Tras ser consultado por las expresiones que surgieron desde Cabildo Abierto, respondió: "Yo no creo que sea una discusión estéril porque en el fondo aquí lo grave es la ausencia de un respeto institucional y una debida comunicación entre la intendencia y la Junta Departamental".



El ministro de Defensa, Javier García, manifestó este lunes más temprano en rueda de prensa que "había que detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión" y que fracasó "con total éxito" en su pedido cuando mantuvo un diálogo sobre este tema el viernes pasado.