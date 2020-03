El discurso del presidente en diez puntos claves

Hubo un aplauso cerrado y unos segundos después el nuevo presidente Luis Lacalle Pou miró a su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, que estaba en uno de los palcos y a quien un rato antes había presentado como “señor expresidente y querido padre”. Esbozó una leve sonrisa y levantó un pulgar. Lacalle Herrera también le respondió con el dedo para arriba, seguido de una guiñada. “Llegó la hora de hacernos cargo. Llegó la hora de hacerme cargo. Viva la patria”, había cerrado Lacalle su discurso ante la Asamblea General. “Nos hemos preparado para este desafío. Lo asumimos con conciencia y también con mucha confianza”.

Su mensaje en el Parlamento duró exactos 30 minutos y se enfocó en los temas centrales que había planteado en la campaña electoral -como la seguridad, la educación y la economía- pero también en el concepto de libertad y en los derechos de toda la población.

Aquí los 10 puntos claves del discurso del nuevo presidente.

“Permítanme invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou al final de su discurso en la Asamblea General. Y entonces siguió: “La libertad de poder vivir en paz, la libertad de poder elegir un trabajo digno, la libertad de poder darle un techo a la familia, la libertad de poder perseguir los sueños personales. La libertad de expresar las ideas de cada uno sin temor a ser hostigado por quienes piensan distinto”. Comentó que, si al final del período los uruguayos “son más libres”, habrá hecho bien las cosas. “De lo contrario, habremos fallado en lo esencial”.

Lacalle se comprometió a respetar “el derecho de todos”. Y, entre otros, mencionó: “El derecho de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros. Los derechos de quienes viven de su trabajo y los derechos de quienes generan esos puestos de trabajo. Los derechos de hombres y mujeres de distintas creencias y orientaciones sexuales. Los derechos de quienes están presos y los derechos de quienes se ven amenazados o son víctima de delito. Por supuesto que también los derechos de aquellos que comba-ten el crimen. Los derechos de aquellos que no se animan a dejar su casa sola y los de quienes no tienen una casa para vivir”.

La situación económica se ha deteriorado, la inversión bajó y más de 50.000 uruguayos han perdido su empleo, dijo Lacalle. Así, afirmó que el nuevo gobierno se comprometió a “manejarse de manera austera”, impulsará “una verdadera regla fiscal” y creará una agencia de evaluación y monitoreo de las políticas públicas. Lacalle reiteró que es inminente una reforma de la seguridad social: “El gobierno saliente definió su urgencia, pero no la acción. Y nos comprometemos a convocar a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil y a los técnicos idóneos en la materia, para urgentemente hacer del sistema de seguridad social un sistema sostenible”.

Dijo que hay una emergencia en seguridad y que el deterioro es cada vez mayor, a pesar de que el presupuesto en seguridad pública se ha multiplicado por cuatro. “No estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia, al narcotráfico, y vamos a perseguir el abigeato”, afirmó. Prometió “recuperar el control de cada rincón de nuestra patria y también de las cárceles”. Entonces hubo lugar para una cita al filósofo inglés Thomas Hobbes: “Hace muchos años que enfrento una batalla con Hobbes, porque no doy el brazo a torcer: el hombre no es el lobo del hombre, el hombre es un ser que vive en paz y debe de cuidar a sus semejantes”.

Hubo un retroceso en la enseñanza, según Lacalle. “Nuestro país pasó de estar a la vanguardia de América Latina, a estar entre los más atrasados en el porcentaje de jóvenes que culminan la educación media. A esto se suma que no hemos podido mejorar la calidad del aprendizaje de aquellos que siguen asistiendo a clase, y la falta de buenos resultados en la educación se convierte rápidamente en una fractura social”, aseguró. El nuevo presidente promete un cambio en la gobernación de la educación “para hacerla más ágil y efectiva”, así como cambios en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza, “para así fortalecer auténticas comunidades educativas”. Habló de innovar en materia de métodos y modalidades de supervisión.

Uruguay “padece un desequilibrio poblacional entre las zonas metropolitanas y el resto del país”, recordó el presidente electo. “Claramente esta migración tiene un contenido económico, un componente educativo y sanitario, sumado al confort necesario para esta época. Nuestro gobierno va a potenciar todos los instrumentos que tenga al alcance para estimular la radicación de inversiones en el interior del país”, prometió Lacalle Pou.

El gobierno asume “un compromiso claro con cerca de 190.000 uruguayos que, a pesar de la bonanza económica de estos años, viven en asentamientos”, dijo el nuevo presidente. Admitió que el problema no se resuelve en cinco años, pero también que es fundamental “mejorar y acelerar las situaciones habitacionales para estas familias”. Por eso, adelantó que la vivienda popular va a tener prioridad en la nueva gestión, “recurriendo a todos los mecanismos legales y técnicas de construcción”. La ministra que tendrá a cargo este tema es Irene Moreira, la esposa del comandante Guido Manini Ríos, en Vivienda.

Hubo un destaque especial al panorama internacional. “Hay que fortalecer la región, el Mercosur, y al mismo tiempo lograr flexibilizar el bloque para que cada socio pueda avanzar en procesos bilaterales con otros países”, dijo Lacalle Pou. Envió un mensaje claro a los socios de la región: dijo que hay que “internalizar” el tratado firmado por Uruguay y el Mercosur con la Unión Europea. “Los procesos iniciados deben de terminarse. Si no se terminan, generan descreimiento”, comentó. También dijo que no debe importar el signo político de cada gobierno del Mercosur. “Si dejamos de lado estas cuestiones ideológicas que nos pueden diferenciar, el bloque se va a fortalecer en el concierto internacional”, aseguró el flamante presidente.

Al igual que en la campaña electoral, Lacalle se refirió al medio ambiente. Dijo que el nuevo gobierno asume un compromiso ético con las generaciones actuales y futuras. “No podemos seguir mirando para el costado mientras nuestro medio ambiente continúa deteriorándose”, indicó. Y después prometió: “Vamos a jerarquizar el tema creando un ministerio específico. Vamos a acelerar la puesta en práctica de un proceso amigable con el ecosistema. Premiaremos a los que ayudan a mitigar la acción humana y seremos severos con aquellos que contaminan el ambiente. Urge tener un diagnóstico acabado de la calidad de nuestras aguas y actuar en consecuencia”.

En el inicio del discurso, Lacalle se refirió a la coalición con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente: “Hoy estamos ante un momento de cambio político, es la primera vez en la historia que el gobierno será ejercido por una coalición compuesta de cinco partidos. Y obviamente, como todo lo nuevo, genera incertidumbres. Y se hace camino al andar”. Lacalle dijo que la ciudadanía dio un mensaje claro. “Dijo que es necesario un cambio, pero un cambio acompañado de acuerdos. Es hora entonces de cumplir con la voluntad popular. Se terminan hoy los tiempos de los discursos”, afirmó Lacalle y prometió “dialogo constante” con el Frente Amplio y todas las organizaciones civiles. Pero después del diálogo, “acción”

Con el grito de “presidente, presidente” de fondo, el discurso de Luis Lacalle Pou en la Plaza Independencia fue mucho más breve y espontáneo que el de la Asamblea General. “Vuelvan a sus casas que mañana arranca un gobierno que no va a descansar”, dijo Lacalle, ya con la banda presidencial. “Mañana arranca un gobierno que va a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos”.



Y envió este mensaje: “Si todo sale bien, será gracias al equipo. Si las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República”.



Lacalle agradeció al expresidente Tabaré Vázquez por haber prestado servicios en estos cinco años “en el acierto o en el error” y dijo que “el país ha construido una democracia en este tipo de ceremonias”.



Agradeció “de corazón” a los miles de jinetes que llegaron desde el interior. “Una vez más me han hecho emocionar los paisanos que salieron de tierra adentro y hoy nos escoltaron hasta venir acá. Quiero agradecer a hombres y mujeres jóvenes por venir a saludarnos”, afirmó. Y siguió: “Voy a hablar en nombre del equipo. Tomamos como una responsabilidad cada aplauso, abrazo y viva, no hace más ni menos que ponernos más carga arriba de los hombros”. Pero, agregó, “quédense tranquilos que en este mundo moderno de liderazgos colectivos hemos tenido un proceso de sumar cinco partidos políticos, pero sobre todo seres humanos, de buena voluntad que van a dejar lo mejor de ellos para el bien del país”.