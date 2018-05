El discurso del Pit que calentó el clima político

A este dirigente lo voy a contratar para hacer campaña con nosotros. Fue durísimo", comentó un legislador de la oposición a un periodista cuando terminó el acto del Pit-Cnt.

El parlamentario dijo que le llamó la atención la proclama de Gonzalo Castelgrande por sus críticas hacia el gobierno.

La intervención del sindicalista de UTE en el acto del 1 de mayo generó varias repercusiones en las horas posteriores al acto. "Sí, parece que sacudimos la cosa. Pero es parte del juego", dijo el dirigente del Pit-Cnt a El País.

Castelgrande admitió que recibió varios llamados. "Muchas felicitaciones pero también de las otras. Es como todo", dijo el dirigente quien recordó que su participación fue votada por la Mesa Representativa del Pit-Cnt.

Luego de los tradicionales discursos de los representantes de la central de trabajadores de Cuba y de la organización de familiares de desaparecidos, Óscar Andrade, del sindicato de la construcción, fue el primero en hablar por el Pit-Cnt. Su proclama apuntó a los empresarios que —dijo— se pasan "llorando" y sostienen que el país está "destrozado". El sindicalista pidió cuidar el agua y firmar para que haya un plebiscito para derogar la ley de riego del gobierno frenteamplista.

Luego fue el turno para Castelgrande. El joven dirigente debutaba en el estrado de la Plaza Mártires de Chicago. Su proclama fue más directa y criticó al gobierno de Tabaré Vázquez.

En las redes sociales, algunos militantes de base del Frente Amplio criticaron el segundo discurso de la central. A su vez, el dirigente sindical de la bebida Richard Read, fue crítico con la proclama por los temas que faltaron. El sindicalista de la bebida sostuvo que se debería haber puesto el foco en la caída de los índices de empleo que afectan a todo el país.

"Es por ahí lo que la gente laburante quiere escuchar. No sé si hay muchos trabajadores que se sientan identificados con la oratoria de ayer, creo que no", afirmó Read ayer al informativo de radio Carve.

Para el dirigente del gremio de la bebida el acto no tuvo algo a resaltar. "Fue un acto más. No hubo grandes destaques", opinó.

"Me hubiera gustado una profundización respecto al tema del empleo. El trabajo, el empleo, la educación, la inseguridad y el salario deben ser los ejes centrales de cualquier oratoria del movimiento sindical al momento de hoy", analizó Read.

El contenido de la intervención de Castelgrande también molestó a la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, que decidió irse para la casa.

"Fui como desde que tengo uso de razón al acto de 1° de mayo canté el himno y La Internacional y escuché con atención a "el Boca". No comparto toda su intervención pero fue seria. El representante de Aute hizo que me fuera del acto. La fecha no merecía un orador tan pobre de conceptos", escribió en su cuenta de la red social Twitter.

El trabajador exigió al gobierno bajar las tarifas públicas, criticó la negociación del gobierno frenteamplista con la empresa finlandesa UPM y reclamó por un cambio urgente de la política de gobierno.

"Qué lástima no escuchaste a la compañera de Fuecys (sindicato del comercio). Yo me sentí muy representada", le respondió una usuaria de Twitter a la ministra.

Kechichian respondió que sí escuchó el último discurso. "La escuché toda en la radio. También me sentí representada", dijo la jerarca de gobierno.

El comentario de la ministra en la red social fue avalado por el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, y por Gabriel Papa, asesor del ministro de Economía, Danilo Astori.

"Se pasan estudiando la baja de las tarifas"

Castelgrande dijo a El País que es entendible que algunos se hayan podido molestar con sus planteos en el acto. Pero es parte del juego de la democracia y entendió la molestia de Kechichian, aseguró.

"Cada uno tiene su rol. La ministra tiene su rol como integrante del gobierno y tiene todo el derecho a tomar ese tipo de actitudes (de irse antes que termine el acto). Nosotros también tenemos el derecho —es nuestro acto— de decir lo que sentimos y creemos necesario para la clase trabajadora", explicó. "Es parte de la democracia que hace a las diferentes posiciones y visiones en el país", agregó.

Sobre su reclamo de bajar las tarifas públicas, el dirigente sindical celebró que la ministra de Industria, Carolina Cosse, haya informado que se está estudiando el tema. "Eso es positivo. El tema es que se viene hablando hace mucho", agregó.

Recordó que el sindicato viene planteando esa rebaja desde hace cuatro años.

"Las condiciones están. Pero el gobierno tiene otras prioridades. Algunos (jerarcas) ya deben tener un máster en análisis de reducción de tarifas. Porque se pasan estudiando. Esto no se trata de analizar o estudiar. Acá lo que falta es voluntad política", enfatizó el sindicalista.