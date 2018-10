Discapacidad: ley de empleo complica al Frente Amplio

El proyecto de ley que establece una cuota laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado, que se vota hoy en la Cámara Baja, generó un fuerte cortocircuito en la interna del Frente Amplio. Los senadores oficialistas aprobaron un texto que no fue avalado por los diputados, tampoco por el Pit-Cnt y menos por el Ministerio de Trabajo.

Las idas y vueltas entre las diferentes bancadas tuvieron lugar una vez aprobado el texto en el Senado, donde se modificó el artículo primero, en el cual se indicaba que toda empresa privada que cuente con 25 o más trabajadores, a partir de la vigencia de la ley cuando tome personal deberá emplear a personas con discapacidad en diferentes porcentajes.

El nuevo artículo negociado por los senadores del Frente Amplio con la oposición establece que este criterio se aplicará para empleados permanentes, por lo que quedarían fuera los zafrales. Los senadores aseguran que hubo una consulta previa con el Pit-Cnt, pero la central sostuvo ante los diputados que eso no fue así.

Lo cierto es que el diputado del Partido Comunista (PCU) Gerardo Núñez fue el principal opositor a los cambios informados en el Senado por el secretario general del sector Juan Castillo. A su vez, el Pit-Cnt liderado por Marcelo Abdala (PCU) se distanció de lo aprobado y convocó a movilizar hoy en el Palacio Legislativo y "llenar las barras". En tanto, el más duro con el texto modificado por el Senado fue el secretario general del Sunca y precandidato presidencial frenteamplista Óscar Andrade, también integrante del PCU. Por lo que integrantes de la bancada oficialista atribuyen estas diferencias a una interna dentro del comunismo.

Consultado sobre esto, Castillo rechazó tajantemente que esto esté relacionado a una visión distinta dentro del PCU. "Lo que sí asumo, es que hay militantes comunistas en distintas organizaciones y estructuras y por tanto, defienden sus resoluciones o acuerdos", dijo.

Núñez acordó ayer con la bancada del Frente Amplio votar en general el proyecto de ley, pero dejó en claro que no acompañará este artículo primero a pesar del compromiso que existe de modificarlo en otro proyecto. Su posición refleja la que asumió Andrade, quien marcó sus diferencias con el proyecto de ley en redes sociales, como consignó Búsqueda.

En las últimas horas, el secretario general del Sunca transparentó en su muro de Facebook su posición contraria a los cambios por entender que se oponen a un acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales, incluido el Pit-Cnt. El mismo se negoció luego que fracasara una iniciativa impulsada por él.

Entre otras consecuencias, Andrade sostiene que las modificaciones reducen los puestos de trabajo que la ley genera e "indirectamente y de manera insólita terminan favoreciendo las formas de contratación más precarias". Sobre la falta de consulta de parte de los senadores agregó que: "Tomar así las decisiones, más en temas de tan alta sensibilidad es un enorme error de forma y contenido". Advirtió que con la nueva redacción "se rompe un acuerdo trabajosamente alcanzado entre el gobierno y las organizaciones sociales".

Andrade también cuestionó los cambios al artículo tres de la iniciativa, que habilita una ampliación de los plazos para que las empresas cumplan con la cuota que establece la ley para personas discapacitadas. "La señal que se da no puede ser peor", concluyó.

Esta posición contraria a los cambios votados fue trasmitida con vehemencia por Andrade en una conversación telefónica con la coordinadora de bancada del Senado, Daisy Tourné (Partido Socialista), contaron a El País fuentes del Frente. A esto se suma la posición contraria de las bases, que pidieron reunirse con coordinadores de la bancada.

En tanto, el Sunca convocó a un paro general para mañana de 9 a 13 para defender la ley de empleo para personas con discapacidad y marcar sus desacuerdos con lo votado por el Frente. Abdala, secretario general del Pit-Cnt, fue el encargado ayer de marcar las diferencias. "Lamentablemente la ley ha tenido variaciones en lo acordado con el Poder Ejecutivo", explicó. Como ejemplo citó la modificación del artículo que preveía la posibilidad de tomar licencia con goce de sueldo en caso de enfermedad relacionada a la discapacidad de un familiar.

Cuestionan cambios a la insolvencia patronal

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley para crear un fondo de garantía de créditos laborales para los casos de insolvencia patronal. Sin embargo, los cambios realizados a tres de los artículos no conformaron al ministro de Trabajo Ernesto Murro, contaron a El País fuentes políticas. El proyecto de ley original autorizaba al Banco de Previsión Social a distribuir el fondo de insolvencia, pero no creaba el mismo. Por lo que se agregó esto en el Senado pero Murro no está de acuerdo.