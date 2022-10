Dirigentes del Partido Nacional se enfrentan en Lavalleja por fideicomiso para obras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al grito de “viva la patria, viva Lavalleja”, la exintendenta y actual edila Adriana Peña se retiró de la Junta Departamental serrana el martes. La siguieron los otros cuatro ediles de la Lista 51 del Partido Nacional, que responden a su liderazgo. Con los votos de los 26 ediles restantes, la Junta Departamental de Lavalleja aprobó minutos después el primer fideicomiso para obras en su historia, solicitado por el intendente nacionalista Mario García.

Se trata de un endeudamiento por US$ 8 millones con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La comuna lo cubrirá con ingresos del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) en un plazo de ocho años, con 5% de interés. Entre el 30% y el 60% del personal no calificado deberá estar radicado en el municipio donde se realice la obra, para incentivar el empleo.



El plan se denomina “Lavalleja Avanza” y prevé la construcción de un puente sobre el arroyo Campanero y otras obras en distintos puntos del departamento.



Esto requirió que el intendente García negociara desde marzo con las bancadas del Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto para asegurarse los 21 votos que la Constitución exige para este tipo de endeudamientos a largo plazo, que trascienden a la actual administración.

Al final, luego de comprometerse con la coalición de izquierda a financiar otras tres propuestas con fondos de la Intendencia, García recibió el respaldo de todos los curules, excepto los que responden a Peña, actual presidenta de la Junta Departamental.



En diálogo con El País, el intendente se congratuló por los resultados de la negociación. “Casi todo el sistema político puso primero a Lavalleja y no las conveniencias y aspiraciones personales o electorales, que en definitiva siempre tiñen las decisiones del sistema político”, apuntó el jefe comunal.

Contracara

Lo que para algunos fue “una muestra de madurez del sistema político”, para otros, como la exintendenta también nacionalista, fue una señal de que “el Ejecutivo ha sido intransigente” con su sector y de que negoció con el resto de los partidos a espaldas de las necesidades reales de “la gente”.



La disconformidad de la Lista 51 fue tal que, en la antesala a la votación del fideicomiso, retiró a sus representantes en el gabinete de García. Peña aseguró a El País que ya renunció el director de Higiene, Manuel García, y que en breves lo hará Eliana Alzugaray, directora de Familia y Género. “Nosotros no nos vendemos ni por directores ni por changas ni por nada”, dijo.



En la transición tras las elecciones departamentales de noviembre de 2020, García y Peña hicieron un acuerdo que implicó que el nuevo intendente renovara el pase en comisión de Gerardo Peña, hermano de su antecesora, que a la postre renunció al puesto municipal. El jefe comunal, que integra el sector Todos, se impuso en los comicios sobre la exsenadora Carol Aviaga, respaldada por Peña.



La actual edila nacionalista entiende que la Intendencia de Lavalleja tenía suficientes fondos para no apelar a un fideicomiso. Por ejemplo, dijo, se podrían haber volcado las recaudaciones por multas de tránsito, que en 2021 -según Peña- representaron US$ 5 millones, el doble que el año anterior.



En la negociación la Lista 51 presentó una contrapropuesta, pero según Peña “los ediles del intendente y la diputada (Alexandra Inzaurralde) no quisieron escuchar”.



“Lamentablemente esta va a ser la primera vez en la historia del departamento en que la intendencia se endeude por un importante monto y por tantos años innecesariamente”, sentenció Peña en sala, antes de retirarse.



Argumentos

Por su parte, el jefe comunal subrayó que asumió con un déficit cercano a los US$ 4 millones, tras dos administraciones consecutivas de Peña, y eso “complica la operativa” para concretar obras.



García acotó que su antecesora intentó llevar adelante “gran parte” de las obras que se financiarán con el fideicomiso, pero fracasó. Según el intendente, años atrás Peña incluso elaboró un borrador para hacer un fideicomiso de obras por US$ 15 millones, que se pagaría en 15 años, pero la iniciativa no prosperó.



“No encontramos una explicación lógica al rechazo”, señaló.



Como informó radio Universal, la discusión por el fideicomiso se enmarca en una interna blanca dividida. Según Peña, el coordinador de la bancada de ediles, que responde al intendente, no convoca a una reunión “desde hace dos o tres meses”.



Respecto a esta interna, el edil frenteamplista Mauro Álvarez comentó: “Se hacen oposición entre ellos. El bueno y el malo siempre están en el Partido Nacional. No se ponen ni siquiera de acuerdo para esto, que es en beneficio de la gente”.