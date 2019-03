Dirigentes abandonan a Novick en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El alejamiento del diputado Guillermo Facello y Gustavo Zubía del Partido de la Gente por diferencias con su líder Edgardo Novick sigue afectando la interna del partido en el interior del país. Según confirmó El País, dirigentes del Partido de la Gente de Durazno y Salto rompieron filas y abandonaron el partido.

Este es el caso del periodista de Durazno, Eduardo Pérez Dinardi, quien señaló que “hemos comunicado la resolución tomada a la secretaría del partido y solo faltan algunos detalles formales que serán gestionados en la Oficina Electoral, a efectos de desvincular definitivamente el grupo local”, explicó al portal de noticias Durazno Digital. El dirigente señaló que participó el fin de semana de la asamblea nacional del Partido de la Gente en Montevideo, en la que se produjo una serie de reclamos de los asistentes, al punto que hubo un dirigente de Artigas que renunció al sector allí mismo y anunció su continuidad en el Partido Colorado.

Mientras tanto, en Salto, Wilson Guimaraens, el primero en apoyar a Novick y crear su lista 352 tras abandonar al Frente Amplio, anunció esta semana que ya no es parte del Partido de la Gente y que en los próximos días acordará su incorporación a uno de los partidos tradicionales. “No vuelvo al Frente Amplio del cual me fui después de aportarle 800 votos para el Intendente Lima y me desvinculé hace un rato de Edgardo Novick”, dijo a El País esta mañana.

Guimaraens con más de 50 años de militancia política, la mayoría en el Partido Nacional, en las dos últimas elecciones nacionales y departamentales formó parte del Frente Amplio y su actividad se concentró siempre en el área rural por sus antepasados familiares. “No he recibido apoyo de ningún tipo, ni económico ni material en esta campaña por parte del Partido de la Gente y lo que he hecho lo banqué de mi bolsillo y estar en medio de estas diferencias no nos aporta nada para la agrupación”, apuntó.

Producción: Luis Pérez en Salto y Víctor Rodríguez en Durazno.