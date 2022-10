La dirigencia de Asamblea Uruguay resolverá hoy si toma medidas contra Hagobian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay analizará hoy el caso de Sebastián Hagobian, el dirigente que a título personal participó como observador del referéndum en Zaporiyia para anexionar ese territorio ucraniano a Rusia.

Los integrantes de este organismo sectorial tendrán sobre la mesa un informe con las explicaciones que Hagobian dio a representantes de la agrupación en una reunión reservada, que se desarrolló a última hora del martes.



El encuentro se dará luego de que Hagobian asistiera ayer, por primera vez desde que retornó a Uruguay, a la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), un organismo asesor que integra en representación de su sector.



La sesión ordinaria duró cerca de dos horas y estuvo “picada”, en palabras de uno de los participantes (ver aparte). No obstante, la comisión no tiene poder decisor sino que -de acuerdo a los estatutos- depende “directamente” de la Mesa Política del Frente Amplio (FA), que tendrá la última palabra sobre el caso. Fernando Pereira, el presidente de la fuerza opositora, ya había anunciado que pretendía hablar cara a cara con Hagobian cuando volviera al país. Esta instancia, según las fuentes consultadas, aún no se dio.

El encuentro informal con los referentes de Asamblea Uruguay se dio a última hora del martes, después de que varios dirigentes y sectores frenteamplistas expresaran malestar por la intervención inconsulta de Hagobian en Ucrania. Si bien el rol de veedor no se dio en representación del partido, hay quienes entienden que afectó la imagen institucional de la coalición de izquierda, que había rechazado en varias instancias la guerra y la invasión rusa.



Dirigentes del sector del exvicepresidente Danilo Astori no quisieron adelantar qué repercusiones podría tener la sesión del Consejo Político, pero no descartaron ninguna opción. Como informó El País ayer, algunos dirigentes del FA consideran que Hagobian ya no debería representar a la coalición de izquierda en la versión juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal). Además, podría estar en juego su lugar en la Carifa.



Participantes de la reunión del martes indicaron que Hagobian replicó los argumentos que había dado luego de que el semanario Búsqueda informara sobre su misión en Europa.



El dirigente de Asamblea Uruguay defendió que participar como observador no implicó respaldar el referéndum -cuyos resultados fueron rechazados por el Ministerio de Relaciones Exteriores-, sino que buscó dar garantías sobre el proceso. En declaraciones a medios locales consignadas por el semanario, Hagobian había dicho que el pueblo organizado podría “autodeterminarse libremente” y decidir “su futuro y su destino” a partir de los referéndum.



En el entorno de Hagobian hacen un paralelismo con la participación de los exdiputados nacionalistas Jaime Trobo y José Carlos Cardoso en el referéndum de las Islas Malvinas, que se desarrolló en 2013. En esa oportunidad, donde no había un conflicto bélico como ahora, Trobo afirmó que “ser observador no es convalidar nada”.

Rutina

Según supo El País, Hagobian retomó su trabajo en la División de Asuntos Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo (IMM), después de haber terminado su licencia reglamentaria,



La administración de Carolina Cosse entendió que no ameritaba pedirle explicaciones porque al participar como observador no se presentó como un funcionario municipal ni mencionó a la comuna.



El dirigente, en tanto, ha evitado hacer declaraciones públicas. Allegados señalaron que no quiere “echar leña al fuego” y que entiende que “se habló todo lo que se tenía que hablar”. El magíster en Relaciones Internacionales aterrizó el viernes pasado en Uruguay. Desde entonces, el encuentro con los referentes de Asamblea Uruguay se había postergado por distintos temas de coyuntura, como la imputación del exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano.

En la Carifa, sectores cuestionaron críticas públicas hacia el dirigente



Hagobian reiteró las explicaciones ayer en la sesión ordinaria de la Carifa. Sin embargo, en esta instancia el foco no estuvo tanto puesto en su participación en Ucrania, sino en las críticas que algunos dirigentes hicieron en los medios al delegado del sector Asamblea Uruguay.



A excepción de los representantes de Fuerza Renovadora y Plataforma, los delegados de otros sectores dejaron constancia de lo “inoportuno” que fue cuestionar públicamente a Hagobian esta semana, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo en la agenda el caso de Astesiano, uno de los mayores golpes que ha sufrido el gobierno hasta ahora.



Como informó ayer El País, varios sectores entienden que el funcionario municipal debería dejar de representar al FA en la versión juvenil de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal). El diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos lo había deslizado el lunes en el programa Todas las voces de Canal 4 y ayer lo ratificó en una entrevista con el programa 12 PM de Azul FM, por ejemplo.



Mayoritariamente, la Carifa entendió que no había “ambiente” para hacer dichos planteos.



Esto se suma a un descontento previo de la delegación, que consideró que Hagobian había quedado demasiado “expuesto” con el pronto pronunciamiento de la Presidencia del Frente Amplio, mediante un comunicado divulgado el lunes 26 de setiembre.



En tanto, según supo El País, el presidente de la Carifa, Ariel Bergamino, dejó en claro que no compartía la participación y las expresiones de Hagobian, pero no se expidió sobre el fondo del asunto en la sesión de ayer.