Directorio del Partido Nacional aceptó pedido de licencia del edil Rodrigo Blas

El directorio del Partido Nacional aceptó el pedido de licencia de Rodrigo Blas tras ser acusado por evasión de IRFP e IVA por la Dirección General Impositiva (DGI).



El edil de Maldonado por el sector Todos había solicitado licencia partidaria al directorio y su presidenta, Beatriz Argimón, aceptó su pedido, según confirmaron allegados a El País. Además Blas se sometió a la Comisión de Ética del partido.

“El edil tuvo una reunión conmigo y me presentó una carta solicitando licencia con lo que tiene que ver con la actividad dentro de la estructura partidariay nos pareció realmente que era pertinente”, dijo Beatriz Argimón en conferencia de prensa.



Durante la conferencia Argimón leyó un fragmento de la carta presentada por Blas : “A los efectos de que asuntos de pública notoriedad no interfieran con los intereses y objetivos de mi Partido Nacional solicito a usted se me conceda licencia de mis derechos partidarios y que la misma comience a regir de forma inmediata”, expresó el edil.



Según informó el Partido Nacional a través de su página web Argimón aclaró que la licencia pedida por el edil es exclusivamente a los efectos de los derechos y obligaciones partidarias.

Argimón explicó que mientras la Comisión de Ética del partido actúe el directorio del partido no se va a pronunciar sobre el cargo de edil en Maldonado.

La multa impuesta por la DGI fue de US$ 1,9 millones por la evasión del IRPF e IVA en su actividad como agente inmobiliario.