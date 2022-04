Directorio del Partido Nacional resuelve no expulsar al edil que votó con Yamandú Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Partido Nacional no va a expulsar al edil canario Juan López por haber dado su voto al intendente frenteamplista Yamandú Orsi, el que permitió habilitar un fideicomiso por US$ 44 millones para Canelones.

La decisión fue adoptada ayer en la reunión del órgano del partido de gobierno e informada por su presidente Pablo Iturralde. Esto supone un cambio en lo anunciado por el dirigente blanco semanas atrás cuando ocurrió la votación en la Junta Departamental canaria.



Iturralde llegó a comunicar en conferencia de prensa que López había quedado desvinculado del Partido Nacional. Así se lo había anunciado el edil canario en una conversación telefónica. A las pocas horas, López decidió rever su decisión y no presentar la carta de renuncia.

Si bien la acción del edil generó mucho malestar en finas blancas y en jerarcas del gobierno que preside Luis Lacalle Pou, la posición de otro grupo de dirigentes del Partido Nacional llevó a matizar las acciones.



“¿Vos pensás que lo que hizo Orsi yo no lo he hecho? ¿O hay algún intendente que no lo ha hecho? ¿O a nivel del Poder Ejecutivo eso no se ha realizado? Después sí, está la conciencia de cada uno de aquellos que van en contra de su partido. Pero yo como intendente en varias ocasiones lo he hecho”, dijo por ejemplo el jerarca de Durazno, el blanco Carmelo Vidalín, a los medios de prensa el viernes 8 pasado.



Ahora el directorio blanco decidió no actuar de oficio, y va a esperar el análisis de la Departamental blanca de Canelones. “Nosotros no vamos a juzgarlo en tanto este tema no sea planteado por la Departamental de Canelones o por la Junta”, dijo ayer Iturralde. Y explicó que López presentó renuncia al partido y después la retiró, por lo que “queda la pelota en la cancha de Canelones”.

“Retirada la renuncia por su parte nosotros no tenemos ningún planteo ni de la bancada de ediles, ni de la Departamental”, remarcó el dirigente blanco.

Turquía

El directorio blanco analizó ayer otros temas, como ser lo ocurrido con el canciller turco que visitó Uruguay el fin de semana y realizó un gesto racista a los manifestantes armenios que criticaron su visita en fecha de la conmemoración del genocidio. Iturralde señaló que el episodio fue “repudiable”.