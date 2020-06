Partido Nacional celebró 100 primeros días de gobierno: cuadro, balance y lo que se viene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio del Partido Nacional realizó esta mañana un acto por los 100 primeros días de gobierno de Luis Lacalle Pou en el que se descubrió un cuadro del mandatario que fue colocado en una pared donde figuran los cinco antecesores nacionalistas.

Al evento, en el que se realizó un balance y se habló de lo que vendrá en el futuro, asistieron ministros y legisladores del Partido Nacional. También la candidata a la Intendenta por la coalición, Laura Raffo y el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, realizó un discurso en el que primero se refirió al "crédito enorme" que recibió el Partido Nacional al ganar las elecciones. Luego dijo que llegado el 1° de marzo "teníamos todas las ganas, las propuestas y las ideas", pero que "a los 13 días de asumir vino un tsunami que ni en el peor escenario de situación económica adversa podíamos suponer que iba a atravesar todas las instancias".

Delgado destacó los tres momentos más "complicados" que vivió el gobierno en los primeros 100 días tras asumir el 1° de marzo. Primero mencionó las "difíciles" medidas que se tomaron el 13 de marzo cuando se conocieron los primeros casos de contagios por coronavirus. "Medidas que fueron criticadas por algún organismo internacional por lo duras que eran de acuerdo a la fase en que estábamos", dijo. "Las primeras decisiones condicionaron todo lo que vino para adelante", agregó.

El segundo momento "más difícil del gobierno" fue cuando comenzó "la presión social con respecto a la cuarentena obligatoria", expresó y allí recordó la insistencia de Lacalle Pou en no decretar dicha medida.

Delgado recordó que "uno de los nuestros" fue el primero en "caer abatido por el coronavirus" y se refirió a Rodolfo González Rissotto.

El secretario de Presidencia dijo que el tercer momento más complicado del gobierno en los primeros 100 días de mandato fue la mañana del domingo 31 de mayo cuando se supo del asesinato de los tres infantes de marina.

Por otra parte recordó que "hubo una decisión de enviar la Ley de Urgente Consideración", dijo Delgado, que tras la votación en el Senado "termina con consenso" ya que más de la mitad de los artículos los voto el Frente Amplio.

"Los 100 días fueron muy intensos, es como estar jugando en La Paz y yo creo que jugando en La Paz veníamos sacando un empate, que no es poca cosa, y me atrevo a decir que a último momento metimos un golsito que no asegura nada pero que nos deja tranquilos. Todos estamos muy orgullosos del presidente, la presidenta y el presidente de las camaras en el Parlamento. Ojalá que estos 100 días, que fueron muy marcados por la pandemia y la actitud y los resultados que esta teniendo lo puso a Uruguay y a Luis Lacalle Pou en el mapa mundial", resumió. Y agregó: "Todos los días se ven referencias a cómo Uruguay manejo la pandemia y cómo el presidente lideró. Eso empieza a revertirse con interés de inversores que quieren venir a Uruguay cuando esto se normalice".

Para finalizar la vicepresidenta Beatriz Argimón tomó la palabra y dijo: "Tenemos que celebrar esta sesión de estar juntos que nos da energía y nos da optimismo". Argimon se refirió a Lacalle Pou y dijo que "se ha manifestado como el hombre de Estado que nosotros sabemos que es". "Es obvio públicamente y para todos qué clase de conducción tenemos. nosotros; ya lo sabíamos, pero tras estos primeros minutos que hemos tenido se sabe la clase de conducción que vamos a tener y qué clase de equipo tenemos junto a este capitán", agregó.

Finalmente se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento de Jose Luis Rodríguez Rey, titular de la lista 1633 quien fue diputado y ministro de la Corte Electoral.