Encuestadoras hacen sus primeros análisis de la votación tras el escrutinio

Los directores de dos de las principales encuestadoras analizaron los resultados parciales del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Señalaron como mensaje político de la jornada que "los dos bloques tienen un tamaño parecido", pero la tendencia es a favor del "NO".

Ignacio Zuasnábar, director de Equipos Consultores, señaló en Subrayado (canal 10) que los resultados son "sorprendentemente parecidos a los de la primera vuelta" (elecciones nacionales de octubre de 2019).

Agregó que el 'SÍ' tiene motivos para festejar porque "tuvo una votación muy buena dentro de los escenarios posibles". "Vota significativamente mejor que en la primera vuelta (el Frente Amplio), que votó 39% y ahora está votando en torno de 47% y en los niveles un poquito por arriba o por debajo de segunda vuelta, donde se mostró una situación más equilibrada que en primer vuelta". "Para un Frente Amplio que viene de renovación de liderazgos y pérdida de figuras, es un resultado significativo", acotó.

Para Zuasnábar, la señal política es de "dos bloques muy similares y eso no sé si llamarlo una advertencia, pero responde a esa pregunta que había quedado en el aire respecto al peso de los dos bloques". "Está claro que los dos bloques tienen un tamaño parecido". "Muestra el tamaño de las hinchadas, cada uno se reconoce a sí mismo y al rival", ilustró.



Mariana Pomiés, directora de Cifra, estimó en Telemundo (canal 12) con el 61,46% de los votos escrutados que ya veía una tendencia a favor del "NO". Para ese entonces, esa elección tenía el 49% de los votos, el "SÍ" tenía el 46,2%, el 3,5% eran votos en blanco y el 1,2% anulados.

“Y la tendencia además nunca se revierte. Se podrá acercar un poco y alejar, pero sigue estando el 'NO' por arriba y el 'SÍ' sigue estando lejos del 50% + 1, aunque crezca la cantidad de votos", dijo Pomiés. "A esta altura ya vería una tendencia. Mirando estos números creo que es muy difícil que el 'SÍ' llegue", remató.



Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores, resaltó que la "paridad" y el "escenario abierto" fueron constantes en la previa al día de votación. Agregó que la suya fue la única empresa que realizó encuestas posteriores a la veda (aunque no podían divulgarse sus resultados) y "eso reforzó todavía más la idea de la paridad, dio incluso un crecimiento de la paridad, por lo cual era un escenario complejo, parejo y que se definió por pocos votos".

No obstante, señaló que el "NO" logró ganar sin necesidad de los votos en blanco. "Con esta foto (95% de los votos escrutados), si el voto en blanco se transformara en votos nulos, la ley se sostendría, porque el NO le ganaría al SÍ. Si solamente fueran válidos el 'NO' y el 'SÍ', también gana el 'NO'. El 'SÍ' tenía que ganarle a la suma del 'NO' más el voto en blanco", resaltó.