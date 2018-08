La directora de Cultura pidió disculpas: "Los nervios me jugaron en contra"

La directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú y docente de gestión cultural, Cinthya Moizo, pidió disculpas luego de que se conociera una entrevista radial en la que no supo contestar cuándo Uruguay celebra su independencia ni qué se juró un 18 de julio. Además, Moizo realizó en esa entrevista duras críticas al gobierno argentino.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, la directora de Cultura dijo que los nervios le jugaron en contra.



"Lamento profundamente el malestar generado a raíz de mi desafortunada participación en la entrevista realizada el 7 de agosto en el programa radial ´La felicidad del atardecer´ de Radio Felicidad", comienza diciendo Moizo.

Y continúa: "A través de esta nota quiero pedir disculpas públicas por las expresiones y el tono con el que abordé mi participación en dicha entrevista. Nada más lejos de mi intención fue faltarle el respeto a la ciudadanía pero los nervios me jugaron en contra y llevaron a que perdiera el foco sobre los temas que me competen".



En un tramo de la entrevista, que fue realizada a principios de agosto, se escucha: “¿En qué fecha se declaró la independencia? “Mmmm”, respondió Moizo sin más agregados. Esto dio paso a una siguiente pregunta: “¿Qué se juró un 18 de julio?” “Ah, ¡me estás matando!”, le respondió ella.



​La jerarca también se refirió en la emisora al gabinete del presidente argentino Mauricio Macri como "la porquería que gobierna" a Argentina, y que los argentinos no merecían tener un gobierno así.

La ministra de Educación, María Julia Muñoz había salido en defensa de Moizo al decir que es "una mujer competente", mientras que el intendente de Paysandú Guillermo Caraballo sostuvo que la puso en el cargo "por el potencial que tiene de poder ayudarnos a transformar" al departamento.