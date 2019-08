Director del puerto sobre cocaína: "No puedo asegurar cuántos contenedores se escanearon"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, José Bayardi, habló en Todo Pasa (Océano FM) sobre el contenedor uruguayo con 4.500 kilos de cocaína que incautaron en Alemania.

"Tomé conocimiento de la información de la incautación a través de la prensa. Estaba chequeando con otros organismos del Estado para ver si teníamos información previa y me están diciendo que no. Por mi parte, lo que vamos a hacer es hablar en la parte de responsabilidad que le puede corresponder a este ministerio con el almirante de la Armada a los efectos de que se disponga toda la información que pueda haber pertinente a ese hecho. Por el momento, de esa información no tengo para aportar", dijo. Comentó, además, que se reuniría con el comandante de la Armada por este asunto.

Por su parte, Alberto Díaz, director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), dijo a Telemundo este viernes que también se enteró de la incautación realizada en el puerto alemán a través de los medios de comunicación.Además, detalló que la ANP es responsable de dar lugar de atraque a las embarcaciones, y que debe además cerciorarse que los datos brindados en el manifiesto de carga coincidan (cantidad de contenedores, carga, marcas y registro).

Díaz agregó que el puerto de Montevideo tiene un escáner que trabaja a "solicitud" de dos organismos: la Aduana y Prefectura. Por el momento, comentó el jerarca, no puede asegurar cuántos de los contenedores que viajaron a Hamburgo desde la terminal uruguaya fueron escaneados. "Al no saber cuál es el barco no puedo asegurar cuántos contenedores se escanearon y qué pasó", dijo.

“Al tener un escáner y actuar coordinadamente con Prefectura estamos enmarcados en un concepto que llamamos ‘puerto seguro’, las tres instituciones velan por la seguridad del puerto”, comentó Díaz.

Basilio Pintos, secretario general de la Asociación de Funcionarios de Aduanas, dijo en Informativo Carve que "lo único que me viene como primera reflexión es que perdimos el control".

Asimismo señaló que hay que realizar una investigación para determinar quiénes son los agentes involucrados.