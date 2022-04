Director de INR cuestionó informe por suba de muertes violentas en cárceles 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves se conoció el informe anual preliminar del Comisionado Parlamentario Carcelario que, entre otros datos, mostró un número récord de muertes en cárceles. Esto incluye tanto a las muertes violentas como a las que se dieron por diversas enfermedades. Consultado sobre el tema, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, cuestionó los datos y sostuvo que "los homicidios, si tenemos en cuenta la cantidad de gente que aumentó, están en cifra inferior en porcentaje".

En su informe el Comisionado Parlamentario indica que “dado el incremento continuo de la población penitenciaria de las últimas décadas, corresponde analizar si este crecimiento de las muertes en términos absolutos lo es también en términos relativos al aumento de la población penitenciaria” y da la respuesta de ese análisis: "La gráfica de la evolución de la tasa de muertes por tipo muestra que la cifra total es la mayor registrada en la historia también en términos relativos. Lo mismo puede decirse respecto a las muertes violentas".



Sin embargo, Mendoza rechazó esta afirmación y apuntó a que no se puede comparar 2020 con 2021, como lo hace el informe por lo que en términos relativos no habría aumentado. "Hoy podemos decir que de marzo del 2020 hasta el día de hoy tenemos 2.450 personas de más, aumentó la población, hoy tenemos 4.311 personas privadas de libertad, y la cifra (de homicidios) no ha aumentado en relación a la gente”, recalcó este viernes en rueda de prensa.



“Lo que sí ha aumentado son las patologías”, manifestó el jerarca carcelario. “Hay cuatro personas dentro de los fallecidos que contaron (en el informe) que fallecieron por covid”, dijo, y añadió que “hay gente también muy vieja, uno de los que falleció es una persona que tenía 91 años”.



“En lo que tiene que ver con violencia de homicidios la cifra no aumentó. En comparación a la población carcelaria, podemos decir que disminuyó en porcentaje, lo que sí aumentó es patología por diferentes dolencias, y el covid también tuvo que ver en esa cantidad de patologías”, concluyó.