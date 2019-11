Director de la Dinama fue socio de una consultora ambiental

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, se desempeñó durante dos años (desde 2015 a 2017) como titular de la Dinama y al mismo tiempo fue “socio sin actividad” de Sigmaplus, una consultora que él mismo montó en 2013 y que gestiona permisos ambientales para empresas ante el organismo que dirige, según fuentes políticas de la oposición que investigaron al funcionario.

Nario asumió su cargo en 2015, y en marzo de ese mismo año se excusó ante la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) Eneida de León, de firmar las habilitaciones que eran presentadas por su propia consultora y que representaba a unas 30 empresas.



En marzo de 2015 el jerarca explicó a la ministra que era “socio sin actividad” de la consultora que, entre otras tareas, “desarrolla tareas de ingeniería ambiental y trámites frente a la Dinama”.

Tras ello, la secretaria de Estado autorizó la petición del ingeniero químico “relevándolo” de toda actividad que involucre a las firmas que contrataron con su consultora. En su lugar quien firma las habilitaciones es el actual subsecretario Jorge Rucks. Es más, según contaron dos funcionarios del Mvotma a El País, su secretaría tiene en su despacho una lista con todas las empresas en las que bajo ningún concepto el jerarca puede actuar en procedimientos de habilitación.

Fue recién en 2017 cuando el jerarca cedió sus acciones a uno de sus socios de la consultora, tal cual fue comunicado en su momento por el Diario Oficial. Según explicaron a El País, fue recién tras dos años de gestión pública que Nario pudo “vender su parte” y “formalizar su desvinculación” de la consultora, explicaron en el Mvotma a El País tras consultar al propio Nario.



Sin embargo, hoy ya son más de 100 las empresas que son asesoradas por Sigmaplus y recibieron efectivamente habilitaciones ambientales durante su administración, informaron funcionarios del Mvotma a El País. Una de ellas, que prefirió no ser identificada, explicó a El País que Nario tuvo que desvincularse efectivamente en 2017 luego de que se identificara un claro aumento en el número de empresas que obtenían las certificaciones y que al mismo tiempo contrataban con la consultora.

Responsabilidad.

En el Mvotma consideran que el caso no reviste una aparente conjunción del interés público con el privado, dado que “este procedimiento no es nuevo, todos los jerarcas que asumen cargos públicos y se plantean casos como estos, solicitan excusarse en la medida que pudiera generarse un conflicto de interés”, indicaron en el ministerio.



Sin embargo, no es lo que entienden dos abogados que prefieren no ser identificados por el momento y que encuentran que su caso podría quedar sujeto al artículo 161 del Código Penal sobre la conjunción del interés personal y del público, dado que el “provecho indebido” no necesariamente queda descartado si el jerarca firma o no firma una habilitación. “¿Cobró o no cobró? ¿Intervino firmando o sin firmar?”, se preguntó un abogado penalista en diálogo con El País.

Hay dos expedientes generados en el Mvotma con la solicitud de excusa del jerarca con fecha 2 de marzo de 2015. En uno, Nario explica que se excusa de firmar las habilitaciones ambientales porque “mantenía relación laboral como representante técnico frente a la Dinama” de unas 30 empresas. Esta petición es finalmente la que es autorizada por la ministra. Pero, de acuerdo a documentos a los que accedió El País, existe otro expediente que solo llegó a Jurídica en el que el jerarca añade: “También soy socio sin actividad de la firma consultora Sigmaplus”.



El País intentó comunicarse con Nario pero no tuvo respuesta. La misma llegó minutos más tarde a través de la dirección de Comunicación del Mvotma.

Sigmaplus: él es un “compañero”

En la empresa Sigmaplus informaron a El País que Alejandro Nario ya no forma parte de la consultora pero que sin embargo mantienen los vínculos con él.



-¿Luego de 2015, Nario no tuvo nunca más un vínculo con ustedes?



-No, no. Laboral, no.



-¿Y de otro tipo?



-(Silencio) No, bueno, como, o sea, compañero de trabajo.



Sigmaplus es una consultora dedicada a ofrecer servicios de Ingeniería, Geomensura y Medio Ambiente en Uruguay y la región. En la descripción empresarial que figura en su sitio web, se informa que la firma ha “participado en más de 100 proyectos localizados en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay” y que también cuenta con “oficinas en Montevideo y representaciones en varias ciudades de Uruguay y Argentina”.



Una de las empresas que es asesorada por Sigmaplus y a la que le fue adjudicada una habilitación ambiental en 2017 fue Cementos del Plata S.A., para su proyecto de explotación de una cantera de piedra caliza en el yacimiento Yerbal Grande en la localidad de Isla Patrulla, en Treinta y Tres.



El País accedió al permiso que le fue adjudicado por el Mvotma y firmado por Jorge Rucks en su calidad de ministro interino. Todo el estudio ambiental así como la gestión del mismo ante el organismo fue realizada por Sigmaplus tras presentar como en todos los casos un informe ambiental resumen con la descripción concreta de la iniciativa.