Diputados votó a favor de “jornales solidarios”

“Hoy todos los que estamos acá vamos a llevar muy buenas noticias para nuestros departamentos: 15 mil buenas noticias”, dijo el diputado blanco Alfonso Lerete, al argumentar su voto al proyecto que crea 15 mil jornales solidarios durante seis meses como forma de mitigar la falta de empleo producto de la pandemia.

La iniciativa del Poder Ejecutivo -en acuerdo con el Congreso de Intendentes- fue apoyada por todos los partidos políticos. De todos modos eso no fue obstáculo para que se generara un intenso cruce en medio del debate legislativo.



“Estamos asistiendo a un cambio de modelo en la política social. Esta actual política pretende cambiar la dádiva (...) Este proyecto busca dar oportunidades laborales, que no se obtienen cuando solo se ofrecen subsidios y terminamos en un asistencialismo. No estaría dentro de mis principios votar una doctrina que termina haciendo que los pobres nos deban algo”, dijo la diputada blanca Nancy Nuñez y generó las reacciones de los legisladores del Frente Amplio.



El episodio llevó a que se suspenda la sesión por unos minutos mientras las coordinaciones partidarias buscaron calmar el ambiente. Al retorno a sala la oposición criticó la exposición de Nuñez. “Esta fuerza política no merece agravios ni emboscadas”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Varela.