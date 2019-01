Diputados gastaron menos en viajes y devolvieron más

Panamá, un país ubicado al sureste de América Central, conocido por sus playas y por ser un importante centro financiero internacional, es además el destino más visitado por los parlamentarios uruguayos.

En el año 2018, los diputados viajaron 10 veces allí a participar de diferentes reuniones del Parlamento Latinoamericano. El Parlatino, como se lo conoce, tiene sede permanente en Panamá y funciona desde hace 54 años. Los legisladores uruguayos no son los únicos: son 23 los países miembros entre los que se destacan: Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

El 29 de noviembre viajó la última delegación al Parlatino integrada por el diputado Gerardo Amarilla (Todos), Pablo Abdala (Alianza Nacional), Walter Verri (Partido Colorado), Graciela Matiaude (Partido Colorado), Oscar Groba (Espacio 609) y Jorge Meroni (MPP), Orquídea Minetti (MPP) y Jorge Pozzi (Nuevo Espacio). Por cuatro días de estadía se les pagó US$ 1.265 de viáticos (salvo a Abdala que cobró US$ 950 por tres días) y cada pasaje costó al Parlamento US$ 1.090.

Solo esa misión a reuniones extraordinarias del Parlatino costó US$ 18.525, US$ 9.805 se pagaron como viáticos y US$ 8.720 por conceptos de pasajes. Se devolvieron US$ 552, Groba reintegró US$ 140, Abdala US$ 90 y Meroni US$ 77. El resto no hizo ninguna devolución, según consta en el reporte de viajes oficial de la Cámara de Representantes, correspondiente al año pasado.

Después de cada viaje, los legisladores elevan un reporte de lo actuado. Groba, por ejemplo, informó que participó de la comisión de seguridad ciudadana, junto a Abdala. Aseguró que en la pasada reunión, entre otros temas, se abordó la posible creación de una Corte Penal Latinoamericana.

Pero Panamá no es el único destino de los parlamentarios. En el año que finalizó visitaron Nueva York, Ginebra, San Petersburgo, Jerusalén, Viena, Madrid, Londres, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Bahía, Córdoba, San Pablo, Cochabamba, Santiago de Chile, Lima y Asunción, entre otras ciudades. No todos fueron por el Parlatino, algunos lo hicieron por invitaciones de países, otras por misiones de la Unión Interpalamentaria o de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana y el Parlasur.

En total, fueron 134 viajes de diputados en el 2018, sin contar a los funcionarios de la Cámara que los acompañan en cada misión. Se pagaron US$ 168.575 de viáticos, lo que da un promedio de US$ 1.277 por viaje. El viático se paga de acuerdo a una escala internacional y en función de los precios del país que se visita.

En 2018, se gastaron US$ 127.292 en la compra de pasajes aéreos, es decir US$ 964 en promedio y se devolvieron US$ 20.159, lo que supone un promedio de US$ 153 por viaje, aunque no en todos se concretó la devolución. Esto supone que en todo el año pasado se gastaron US$ 275.708 en misiones de legisladores al exterior. Las devoluciones de viáticos representaron un 12% de lo cobrado, frente a un 10% del año anterior.

Si se comparan estos números con los del año anterior, cuando se hicieron 129 viajes, se ahorraron US$ 44.892, lo que representa un 14% menos. En el 2017, se pagaron 195.790 de viáticos y se gastaron US$ 144.638 en pasajes a diferentes países como Reino Unido, Italia, España, Estados Unidos, Portugal, Rusia, Panamá, Venezuela y Cuba.

El monto que devolvieron los legisladores es casi el mismo: US$ 19.828, es decir US$ 331 menos que en el 2018. Entre los que no figuran con devolución de viáticos están la diputada colorada Graciela Matiaude, Elizabeth Arrieta del Partido Nacional, Macarena Gelman del IR y Pozzi.

El que más viajó durante el 2018 fue el presidente de la Cámara de Representantes Jorge Gandini. Es común que quienes ocupan este cargo reciban invitaciones de diferentes países. En total fueron ocho los viajes que hizo en los que se gastaron US$ 21.481. Gandini devolvió US$ 1.150 de lo cobrado como parte de los viáticos.

Los destinos de sus misiones fueron Suiza, para participar de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Zaragoza (España) a donde fue invitado por las Cortes de Aragón, Bogotá, en donde participó de los Encuentros de Congresos de América Latina por Venezuela, Londres en ocasión de reuniones de trabajo de la Unión Interparlamentaria, Buenos Aires (a la Feria internacional de Gobiernos y a la Cumbre de presidentes de Parlamentos del G 20) y Azerbaiyán en visita oficial.

Gandini dijo a El País que estos ocho viajes que hizo están "bastante por encima" del promedio que realizaba como legislador, ya que se desempeña como presidente de la Cámara y como tal encabezó misiones oficiales al exterior. Algunos de los viajes fueron de corta duración, aseguró.

Consultado sobre el ahorro generado este año en viajes al exterior, Gandini comentó que se trabajó sobre la base de tratar de "controlar lo más posible" el gasto. "Fue un año bastante bajo con respecto a otros, las delegaciones fueron más chicas y los viajes más cortos. Se fue a lo más necesario e imprescindible", subrayó el presidente de Cámara.

Entre los otros diputados que más viajaron figuran el diputado de Asamblea Uruguay Enrique Gallo (7), quien es presidente del Frente Parlamentario Americano sobre la Lucha contra la Tuberculosis y además integra la Comisión de Salud por el Parlatino.

En tanto, los legisladores que integran el Parlatino hicieron entre tres y cinco viajes al año para participar de las respectivas comisiones. El diputado nacionalista Juan José Olaizola realizó seis viajes en lo que se gastó US$ 9.857, tanto en representación del Parlatino como del Parlasur, ya que integra los dos ámbitos de trabajo .

Matiaude, integrante del Parlatino, realizó cinco viajes por un total de US$ 13.118. Por su parte, el diputado Daniel Caggiani, quien ocupa actualmente la presidencia del Parlasur, hizo cinco viajes y gastó US$ 5.289. Cobró US$ 3.855 por viáticos, US$ 2.543 por pasajes y devolvió en total US$ 1.109 en todo el año pasado.