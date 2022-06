Diputados faltaron a encuentro con Raffo y le piden una reunión: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Los esperamos en la Casa de Los Lamas para una reunión ampliada. Van a estar los ediles, los diputados y todos los concejales para ponernos al día”; señaló Laura Raffo, la presidenta de la Departamental de Montevideo, en un video en el que invitaba a un encuentro que tuvo lugar el pasado martes. En medio de una polémica interna por su posible candidatura presidencial, las ausencias de algunos legisladores se notaron.

Fuentes políticas indicaron que son varios los diputados que no están dispuestos a “apuntalar” un proyecto para Montevideo con Raffo al frente y que después ella les termine compitiendo a futuro.



“Me coincidía con otra cosa”, dijo a El País el diputado nacionalista Álvaro Viviano al ser consultado por las razones por la que no se hizo presente. Según dijo, en el lugar había otros representantes de la Agrupación 250 y de Por la Patria, movimiento que lidera el senador nacionalista Jorge Gandini, quien salió días pasados al cruce de Raffo por el tema de las candidaturas.

Primero la presidenta de la Departamental, en una entrevista con El País, admitió que su nombre “suena” para 2024 y luego el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez aseguró a Canal 10 que “por supuesto” que se maneja a Raffo dentro del menú de las candidaturas al 2024, porque genera “un enorme atractivo”.



“Si Laura entiende que es el camino que debe transitar (...) no solamente en lo personal, sino también en lo político, seguramente sea parte en las definiciones” electorales, aseguró el legislador y se encendió la polémica. Allí fue cuando Gandini advirtió que Raffo debe optar “por una u otra cosa”.



En la misma línea, Viviano, señaló que “la participación activa, y la consecución del plan para Montevideo, está sujeta a una charla a mantener con Raffo de acuerdo a lo que entendemos algunos diputados”. Según explicó, “hay cosas por despejar y seguramente lo haremos de una forma muy armoniosa”, por lo que se coordinará una reunión “a la brevedad”.

Por su parte, el diputado Álvaro Dastugue -que se mantiene como independiente dentro de la bancada nacionalista- señaló a El País que no concurrió a la reunión convocada por Raffo “por razones de agenda”.



“Hace tres años empezamos un proyecto con Laura Raffo y seguramente será la próxima intendenta de Montevideo. A raíz de algunos comentarios, de colegas sobre candidaturas a la elección nacional, seguramente nos juntaremos con ella para que nos comunique la decisión que va a tomar en su futuro político”, señaló Dastugue.



A su vez, el diputado Pedro Jisdonian (Lista 404) dijo a El País que “por un tema de agenda” no pudo acompañar a Raffo. “Está claro que si es necesario tener una charla la vamos a tener, nosotros estamos muy comprometidos con el proyecto para Montevideo; pero no fue que no fui a la reunión por eso”, acotó el legislador, que es vicepresidente de la Departamental.



Con respecto a una posible candidatura de Raffo en lo nacional, señaló que “siempre es mejor tener las cosas claras”. “Tenemos que estar todos comprometidos con el proyecto de Montevideo y si hay alguna duda y hay que tener una instancia, que se tenga”, afirmó.

“Queremos saber el compromiso que tiene y si va a cumplir con lo que nos comprometimos todos de trabajar por el proyecto de Montevideo”, afirmó el legislador. Jisdonian dijo que es preferible hablar antes de “sacar conjeturas” sobre el tema.

Gira

Por su parte, el diputado del Espacio 40, Gabriel Gianoli, concurrió al encuentro con Raffo y adelantó que la presidenta de la Departamental hará una gira por varios lugares. En la reunión se intercambió sobre las acciones específicas que se están tomando en Montevideo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, el de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda y UTE.



“Raffo está haciendo un gran trabajo en Montevideo y va en la línea de ser nuestra candidata a intendenta”, aseguró Gianoli a El País. “Estamos muy contentos porque por primera vez en mucho tiempo estamos trabajando por ganar en Montevideo y en cada elección ganamos un espacio más”, afirmó.



Según dijo, en la reunión del pasado martes se anunció un plan de recorridas por el llamado “Montevideo olvidado”.