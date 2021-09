Diputados del FA se retiran de investigadora por horas sindicales: “Estamos ninguneados”, afirman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Estamos ninguneados, estamos dejados de lado en esta comisión”, dijo el diputado frenteamplista Enzo Malán este lunes en una conferencia de prensa en la que la bancada de la oposición anunció que se retiró de la comisión investigadora por las horas sindicales en la enseñanza. La decisión se debió a que la bancada frenteamplista rechaza la convocatoria inconsulta a nuevos testigos que realizó el presidente de la comisión, Alfonso Lereté.

“El viernes (Wilson) Netto (expresidente del Codicen) comunicó que no iba a concurrir hoy. El presidente de la comisión, el diputado Lereté decidió no seguir con el orden del día de las dos personas que estaban citadas y que figuraban en actas de la última comisión el 9 de agosto y cita otros profesores que no estaban en el orden del día”, agregó en la conferencia la diputada Lilián Galán, y señaló que recién supieron de esos nuevos convocados este lunes a las 9 de la mañana.



“No comunica a la oposición, no nos consulta y hace abuso de sus prerrogativas como presidente, por lo tanto no están dadas las condiciones para un buen funcionamiento de la investigadora y el Frente Amplio como bancada decide retirarse”, apuntó Galán.

Consultados sobre los dichos de Lereté respecto a que se informó este domingo sobre los cambios en la convocatoria, los diputados del FA defienden que la agenda estaba fijada en la última reunión del órgano y que no debió cambiarse en forma inconsulta.

El expresidente del Codicen, Wilson Netto, comunicó que este lunes no participaría de la Comisión Investigadora Parlamentaria que tratará las licencias injustificadas de docentes agremiados entre los años 2015 y 2019, ya que su presencia no aportaría a la investigación administrativa que se está llevando a cabo.



"Nada tengo que aportar al proceso de la investigación parlamentaria ya que se encuentra en proceso una investigación administrativa en la órbita de la Dirección General de Educación Secundaria que persigue el mismo objetivo que la investigadora parlamentaria", escribió Netto.