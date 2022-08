Diputados de la coalición acuerdan votar el 70% de la Rendición de Cuentas

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Al proyecto de la Rendición de Cuentas le queda poco tiempo en la Cámara de Diputados. El calendario empieza a apretar y los legisladores tienen que negociar los cambios que cada uno quiere hacer en articulado. Está previsto que entre martes y miércoles se vote en comisión, y el lunes 15 se tratará en el plenario. En ese marco, los diputados de la coalición multicolor tuvieron una reunión ayer donde acordaron ya votar aproximadamente el 70% del proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, y dejaron para hoy los artículos que generaron más polémica, contó a El País el diputado blanco Álvaro Rodríguez Hunter.

Por su parte, el diputado batllista Conrado Rodríguez comentó que la mayor parte de los artículos que envió el Poder Ejecutivo serán “acompañados por todos los partidos de la coalición”. Después “hay algunos que van a ameritar modificaciones, sobre todo de redacción”. También hay “otros que, en principio, no contaría con todos los votos necesarios”. Además, van a haber “agregados que se van a presentar en las últimas horas”.



El legislador nacionalista Rodríguez Hunter dijo que hoy van a “tratar de avanzar en los temas que tengan costo”. Se reunirán a las 10 horas para seguir con el estudio del articulado y “posiblemente sobre el mediodía se instale una mesa de negociación”. Por su parte, el colorado Rodríguez indicó que este sábado habrá reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas y “seguramente con jerarcas de otros organismos”, porque hay “artículos que seguramente vamos a modificar y, antes de hacerlo, queremos hacer las consultas”.

Para hoy les quedaron varios desafíos. Rodríguez contó que tienen que hacer las reasignaciones de créditos presupuestales para poder financiar el aumento a los funcionarios policiales, la suba salarial diferencial a la que se comprometieron para el Ministerio de Defensa, “los recursos para la Universidad de la República por la derogación del adicional del Fondo de solidaridad y otras asignaciones” que quieren “realizar, sobre todo en la parte de ciencia”.



El diputado blanco Sebastián Andújar, consultado sobre el ajuste de las remuneraciones en las Fuerzas Armadas, señaló que están a la espera de una comunicación con el ministro de Defensa, Javier García, “quien está trabajando de manera intensa en el tema”. Y comentó: “Se viene trabajando en que las reasignaciones sean internas dentro del Ministerio de Defensa y que sea un buen incremento”.



En cuanto al adicional del Fondo de Solidaridad, Andújar indicó que “capaz haya alguna pequeña modificación” en los plazos de su eliminación gradual establecidos en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. “Quizás más tiempo”, añadió.



Rodríguez contó que aún no cerraron la discusión sobre cómo va a quedar la asignación para ciencia, tecnología e innovación. Ayer trabajaron en el tema y no llegaron a un acuerdo, y adelantó que “seguramente” hoy tendrán noticias.

Uno de los artículos de la Rendición de Cuentas, en específico del Ministerio de Salud Pública, hace referencia a los servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas. El proyecto dice que los prestadores deben “garantir la igualdad de trato entre los usuarios” en la vinculado a las prestaciones obligatorias establecidas en la Ley Nº 18.211. En ese sentido, dice: “El acceso a las mismas, no podrá estar sujeto a acuerdos entre las instituciones y sus usuarios por el que se les ofrezcan condiciones de accesibilidad diferentes al resto de sus afiliados, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 47 de la ley mencionada”.



Andújar, consultado ayer sobre el tema, respondió: “La decisión de hoy es que quizás esos artículos pasen a tratarse en la Comisión de Salud Pública”. Por lo tanto, se quitarían de la Rendición y se estudiarían aparte.



Uno de los artículos que más polémica generó fue el que propone la derogación de toda la Ley de Medios, que se creó durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). El diputado batllista dijo que la situación sobre el tema se mantiene incambiada. “Hay distintas posturas de cómo abordar el artículo 56. Ahí hay una propuesta de redacción de Cabildo Abierto; hay otra propuesta de redacción de Martín Melazzi de Ciudadanos; y la propuesta nuestra de Batllistas de derogar todos los artículos que se decretaron inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, incluido el 56. Por su parte, el Partido Nacional y el Partido Independiente mantienen la postura de la derogación total”.

El miércoles de noche, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reiteró en conferencia de prensa que no respalda la derogación completa de la Ley de Medios. En ese sentido, afirmó que es una “ley muy importante que amerita un tratamiento específico, como se viene tratando desde hace casi dos años”. No obstante, planteó incluir en la Rendición de Cuentas la habilitación a todos los cableoperadores para que puedan vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet).



En junio, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a ofrecer el servicio que, hasta ahora, solo tenía Antel. La resolución llegó después de que varias firmas presentaran recursos ante la Suprema Corte de Justicia para que se declarara inconstitucional el artículo 56 de la Ley de Medios que lo impedía.

Preocupación en el Frente



El diputado Gustavo Olmos manifestó la preocupación de la bancada del Frente Amplio “por gastos permanentes financiados con Fondo Covid” que están incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas.



“El poder Ejecutivo ha utilizado el fondo extraordinario para pagar algo que no tiene nada que ver”, dijo Olmos a El País y enumeró algunos de los gastos registrados, como “tobilleras, medicamentos y personal de la salud”.



Para el legislador, utilizarlo en esta clase de gastos “es un sistema para no trasparentar y mostrar resultados fiscales mejores a los que realmente están teniendo”.



También detalló otros temas que para el Frente Amplio no están claros en la Rendición, como “la caída de asignación presupuestal” en Udelar.