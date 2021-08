Diputado Viana anunció que Avanza Uruguay se separa del sector liderado por Juan Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Pablo Viana anunció la separación oficial de Avanza Uruguay y el sector político liderado por Juan Sartori, Todo por el Pueblo. “Hemos decidido declararnos autónomos de todo sector político y por tanto trabajar de forma independiente dentro del Partido Nacional”, escribió Viana en un comunicado al que accedió El País.

“En los últimos meses han trascendido diferentes versiones y comentarios en torno a nuestra situación en el sector político ‘Todo por el Pueblo’ del Partido Nacional”, explicó el diputado y también presidente de la Agrupación Nacional, Avanza Uruguay.



Viana expresó que lo que motivó esta decisión fue una "serie de diferencias de índole político y personal con la conducción del sector antes referido". En ese sentido, el diputado agregó: "entendemos que nuestro mejor aporte es dar un paso al costado para construir desde otro lugar, teniendo siempre en claro que nuestro desvelo y compromiso es servir al país desde las filas del partido de Oribe".

A su vez, en el comunicado también menciona que no formarán parte de ninguna lista para la integración del nuevo Directorio del Partido, de forma de priorizar la "unidad y la convivencia partidaria".

"No ha sido sencillo tomar esta determinación pero entendemos que ha llegado el momento de conformar un espacio autónomo, desde donde continuar con nuestro trabajo, siempre enfocado en la férrea defensa de los principios y valores fundamentales, que sin duda trascienden barreras sectoriales o circunstancias electorales", expresó.



Viana sostuvo que las reconfiguraciones internas de los partidos políticos "no deben ser focos de dramatismo", sino "ventanas de oportunidad para que los partidos crezcan".



"En el caso de nuestro Partido Nacional, no tenemos dudas de que la coexistencia de diferentes perfiles y espacios políticos son complementarios y favorecen el crecimiento partidario. Siempre nos encontrarán en la batalla cotidiana por nuestra colectividad política y por el bien del país, teniendo el principio de libertad como norte y la responsabilidad como camino", concluyó.



El comunicado se da un día antes de que el partido de gobierno convoque a su Convención Nacional el sábado 7 de agosto para elegir a las nuevas autoridades del directorio del Partido Nacional. Los blancos postergaron esta decisión más de un año por la pandemia por coronavirus, y en parte porque tampoco habían logrado un consenso necesario.