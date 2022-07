Diputado del PN criticó el “circo que armó Antonini” y recordó intento de “piña” a Lereté

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Todo este circo que armó el diputado (del Frente Amplio, Eduardo) Antonini a mí me tiene sumamente preocupado, porque desde el Partido Nacional podríamos haber también actuado así en otras circunstancias”, dijo este jueves el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, en referencia a la denuncia por amenaza que hizo el frenteamplista contra un edil blanco.

“Al diputado (Alfonso) Lereté hace un año, en la instancia de la Rendición de Cuentas, se le paró un legislador, lo agarró del brazo para darle una piña en plena sesión de la cámara”, recordó Rodríguez en declaraciones difundidas por su partido.



El legislador se refirió al incidente que tuvo lugar en agosto del año pasado en la Cámara de Diputados, cuando varios legisladores se vieron envueltos en un altercado con gritos y empujones en las escalinatas.

Rodríguez apeló a ese ejemplo para enfatizar en que su partido no se quejó. "¿Usted escuchó que el Partido Nacional le reclamara? No. ¿Son situaciones que se tienen que dar? No. Porque hablan mal de nosotros como representantes políticos. Pero si vamos a empezar con el ‘¡maestra, maestra!’, a mí me tiene sumamente preocupado”, sostuvo.



Por otra parte, el diputado dijo que en la actividad política "hay ciertos códigos" que se deben respetar. “Antonini ha demostrado en este episodio, fue un caso más, no es el primero donde él no tiene ningún tipo de códigos”, afirmó.