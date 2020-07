Diputado pidió información al MEF sobre Bandes tras embargo y secuestro de sus acciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 24 de junio la Justicia uruguaya dispuso el embargo y secuestro de las acciones de Banco Bandes Uruguay, filial de la institución financiera venezolana. Además, también embargó y secuestró las acciones de titularidad de esa entidad financiera en el capital accionario de Integración AFAP S.A.

Frente a esta situación, Pablo Viana, diputado por el Partido Nacional, realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo es saber la situación del Bandes y de Integración AFAP.



El legislador solicitó la confirmación sobre si la Justicia uruguaya "trabó embargo y secuestro sobre la totalidad (100%) del paquete accionario de Banco Bandes Uruguay S.A., así como del 77,4% del paquete accionario de Integración AFAP", según indicó el equipo de prensa del diputado en un comunicado divulgado este lunes.



A su vez, en caso de que esto sea así, pidió información "sobre si hay antecedentes de un banco comercial de plaza y una administradora de fondos de pensión que continúen operando, a pesar de tener su capital accionario embargado y secuestrado en el marco de un proceso ejecutivo".



Por otra parte, consultó cuáles son las medidas que adoptó la Superintendencia Financiera del BCU para "evaluar el posible daño que el embargo de ambos entes conllevaría a la plaza financiera nacional" y al " sector de administración de fondos previsionales".



Asimismo, solicitó saber "si seguirá autorizando su funcionamiento en el país, en especial si el proceso ejecutivo llegara a la vía de apremio".



El embargo es por un juicio que el laboratorio Libra S.A. le inició al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela por el cobro de medicamentos que le vendió en 2015 y cuya deuda asciende (con multas e intereses) a US$ 15 millones, según había informado el semanario Búsqueda.



El Banco Bandes Uruguay a principios de julio comunicó a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU su situación a partir del embargo y secuestro de acciones debido a un juicio contra el Estado venezolano en Uruguay.



La carta del banco venezolano señala que “Banco Bandes Uruguay y Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela no son demandados en la causa, por lo que no hemos sido notificados de ninguna actuación judicial, más que la medida adoptada”.



También aclara que “el embargo y secuestro de los títulos no supone pérdida o suspensión de los derechos sociales y económicos que corresponden a su propietario”.