Diputado nacionalista llamó "ministro piiii" a Bonomi para cumplir con reglamento

Un pasaje de la intervención del diputado nacionalista, Juan Rodríguez, se volvió viral luego que este miércoles el legislador se refiriera al exministro del interior Eduardo Bonomi como "ministro piiii" con el fin de cumplir con el reglamento de la Asamblea General.



Todo surgió cuando en el marco de una sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en la que fracasó una moción presentada por el Frente Amplio para llamar al régimen de comisión general al ministro del Interior Luis Alberto Heber, el diputado Sebastián Sabini planteó que se había "pisoteado bastante el reglamento" de la Cámara.



Al tomar la palabra Rodríguez, defendió su intervención para fundamentar su voto y omitió mencionar a Bonomi al recordar la fuga del mafioso Rocco Morabito, de la ex Cárcel Central, ya que según expresa el reglamento de la Asamblea General, los legisladores que “incurran en personalismos” pueden ser llamados al orden.

“Como me gusta cumplir el reglamento, y trato de hacerlo cada vez que tengo oportunidad, me voy a permitir leer una nota de El Observador del domingo 30 de junio del 2019: una semana de silencio del 'ministro piiii', tras la fuga de Morabito, el 'ministro piiii' sigue sin dar explicaciones públicas”, dijo Rodríguez

Y prosiguió citando una nota de El País del 10 de julio del 2019, en la que Bonomi también fue cuestionado sobre la fuga de Morabito. Rodríguez leyó: “Consultado el señor 'ministro piiii', a más de 15 días de la fuga, ¿tiene indicios el 'ministro piiii' si Morabito se encuentra en el país?”, a lo que Bonomi en ese momento respondió: “Nosotros no podemos afirmar ni que está ni que no está en el país”.



Rodríguez mencionó como ejemplo este caso, luego de que legisladores de la oposición manifestaran como "confusas" las explicaciones públicas que el ministro de Interior Luis Alberto Heber dio sobre la reciente fuga del recluso Hugo Pereira del ex Comcar el pasado 14 de agosto.