Diputado herrerista calificó de "sabotaje" y "atentado contra el país" rotura en refinería de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los blancos ven intensiones “no sindicales” en la escalada de conflictos que se han desatado en las últimas semanas, y en este sentido apuntan al sindicato de Ancap y al problema que se generó en la refinería de La Teja.

“Hay una escalada importante que tiene una asociación directa con el intento de crear un clima de inestabilidad de cara al referéndum del 27 de marzo. Es eso lo que está en el horizonte. Lamentamos que eso pase, pero que hay que respetar las decisiones sindicales. De todos modos, entendemos que algunos son conflictos sindicales sazonados con mucho de la LUC”, dijo el senador Gustavo Penadés ayer en un acto del Herrerismo.



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reafirmó la idea -la misma que el presidente Luis Lacalle Pou instaló días atrás- en cuanto a que el conflicto de Ancap es un asunto político. “Soy muy respetuoso de los sindicatos, de la huelga como instrumento sindical. Pero cuando empezás por el final no querés arreglar nada, querés conflicto, y abusás del instrumento. No hay reivindicaciones que sustenten una huelga (en Ancap), hay más política que sindicato”, declaró a los medios de prensa en el mismo acto.



En tanto, Juan Martín Rodríguez, diputado por la lista 71, acusó a los dirigentes sindicales que tomaron la decisión de parar la refinería de Ancap en La Teja de “atentar contra el país”.

“Estamos en estos días presenciando un episodio más de esta larga cadena de trancar y trancar de la oposición, que empezó incluso antes de llegar al gobierno y antes de ganar la elección, cuando ya advirtieron lo que iba a pasar. En su cabecita (los frenteamplistas) no estaban dispuestos a asumir la derrota, no la asumieron la noche de la elección y hoy un año y medio después lo siguen sin aceptar”, declaró el legislador.



Para Rodríguez, el episodio en la refinería no se trata de un error o un accidente, producto de una medida gremial de lucha. “Lo de la planta de Ancap es atentar contra el país. No es un error. Un error es cuando te equivocas en algo menor. Esto es sabotaje, es dañar, es atacar, es perder la noción de la importancia que tienen los funcionarios públicos”, expresó. El diputado dijo, en el mismo sentido, que hubo una actitud “irresponsable”, y “no digna” de un funcionario del Estado.