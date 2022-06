Diputado frenteamplista presentará proyecto de ley para promover turismo cannábico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes el diputado frenteamplista Eduardo Antonini presentará un proyecto de ley para promover el turismo cannábico. En la propuesta se contempla que los turistas puedan “acceder, durante el tiempo que dure su estadía, a los mecanismos de expendio de cannabis y sus derivados para consumo personal”.

En el proyecto, al que tuvo acceso La diaria, se modifica la cantidad de plantas y de socios con los que pueden contar los clubes de membresía, a los que tendrían acceso los emprendimientos turísticos “acreditados ante el ministerio de Turismo” ; de 45 miembros podrían llegar a un máximo de 200 y de 99 plantas se podría ascender a 300.



El diputado se basa en datos de un informe de Uruguay XXI donde se da cuenta que “más de 120 empresas” están vinculadas al sector, lo que “genera más de 1.000 puestos de trabajo directo, ampliándose significativamente en épocas de zafra y cosecha”.



El texto cita como ejemplo de turismo cannábico la existencia de “Coffee shops” en los Países Bajos. “Desde hace décadas ha promovido un muy importante y regular caudal de visitantes a dicho país en razón de dicha actividad”, señala el proyecto de Antonini, por lo que ve que es un nuevo atractivo para aquellos que decidan escoger Uruguay como su lugar de vacaciones.



El plan del Gobierno

El gobierno trabaja desde hace meses en habilitar la venta de marihuana legal a los extranjeros que llegan a hacer turismo al país, en principio en las farmacias.

En entrevista con El País en noviembre de 2021, Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), expresó que ni desde la SND ni desde el Ircca buscan “promover” el consumo de marihuana. Puntualizó, además, que no le gusta hablar de turismo cannábico porque “cuando una persona viene a Uruguay a tomar un vino nadie dice que está haciendo turismo alcohólico”.



Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo y también integrante de la Junta Nacional de Drogas, coincidió con ese punto, y adelantó que no van a “propiciar” un turismo cannábico. No está ni “en consideración” de la cartera.