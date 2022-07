El diputado Eduardo Antonini denunció amenazas por parte de un edil de Treinta y Tres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Frente Amplio (FA), Eduardo Antonini, denunció en Fiscalía al edil del Partido Nacional (PN), Matías Silvera Ortiz, según informó el periodista Marcelo Umpiérrez. Posteriormente, el FA publicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter confirmando el hecho.

De acuerdo al comunicado, durante la Mesa Permanente del Congreso de Ediles, Antonini “fue abordado y amenazado por Matías Silvera Ortiz”, edil de Treinta y Tres. Además, informaron que “presentándose como el hijastro del ex ministro de Turismo, Germán Cardoso, le manifestó: ‘Lo que hizo lo va a pagar, no va a ser ni hoy ni mañana”.



Antonini dijo a El País que “a las 11 de la mañana se me sentó una persona y me dice textual que yo le dice mucho daño a la familia de él y que voy a pagar por eso. Le pregunto si me vino a amenazar y me dijo: ‘Quisiera usted que fuera yo el que lo amenaza, pero no. Quienes le van a cobrar no perdonan’”. El diputado informó que inmediatamente hizo la denuncia.



Cabe recordar que Antonini fue uno de los denunciantes en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por la actuación del Ministerio de Turismo.

Repudiamos toda manifestación que atente contra la convivencia democrática, contra el libre ejercicio de las funciones de un Representante Nacional.

Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Eduardo Antonini. pic.twitter.com/vMhBzKO7gE — Frente Amplio (@Frente_Amplio) July 2, 2022

El hecho ya se le informó al presidente de la Cámara de Representantes, así como también al ministerio del Interior, Luis Alberto Heber.



Por último, el FA dijo que repudia “toda manifestación que atente contra la convivencia democrática, contra el libre ejercicio de las funciones de un representante nacional y expresamos nuestra solidaridad con el compañero”.



Por su parte, el edil del PN dijo que “de ser cierta esta mentira absurda, denunciará Eduardo Antonini penalmente por simulación de delito. Las mentiras no prosperan”.



De ser cierta esta mentira absurda de @antonini_edu, lo denunciaré penalmente por simulación de delito. Las mentiras no prosperán. https://t.co/vrNT6St6Al — Matias Silvera Ortiz (@matisilveraok) July 2, 2022

Antonini dijo a El País que no va a responder por Twitter y que “cada cual se tiene que hacer responsable de las cosas. No voy tolerar amenazas de ningún tipo”.