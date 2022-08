Diputado criticó “doble vara” del FA por desalojo de este miércoles y el del Codicen en 2015

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez criticó este jueves la “doble vara que el Frente Amplio tiene cuando es gobierno y cuando es oposición”, respecto al desalojo ante ocupaciones estudiantiles.

En la noche de este miércoles, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dispuso el desalojo de nueve centros de formación docente que estaban siendo ocupados —algunos desde el lunes—, suceso que se conoció mientras se discutía el proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento. La bancada del Frente Amplio entonces propuso un cuarto intermedio de una hora y media para concurrir a centros educativos con el objetivo de acompañar a los estudiantes, moción que se votó en forma afirmativa por 81 votos en 86.



“Nos llama la atención por parte del Frente Amplio esa necesidad de ir a acompañar a los estudiantes que estaban siendo desalojados, cuestión que no hicieron en el 2015 cuando se desalojó el Codicen (Consejo Directivo Central) y ahí sí que dieron palo, su Ministerio del Interior, su ministro, su Policía”, apuntó Rodríguez.

“Llama la atención el cambio de criterio que el Frente Amplio tuvo hace seis o siete años atrás, donde ahí realmente las imágenes hablan por sí solas”, indicó el legislador que, ayer votó en contra al cuarto intermedio pedido en sala.



En setiembre del 2015, el Ministerio del Interior desalojó la sede del Codicen, que estaba siendo ocupada. La intervención dejó seis personas heridas, principalmente por golpes con palos y pedradas.

“Las ocupaciones son ilegales, está claro que la manifestación que fue realizada durante 48 horas carecía de sustento legal”, sostuvo Rodríguez respecto a los incidentes de ayer.



“Por lo tanto, haber votado un cuarto intermedio para que legisladores fuesen a acompañar el desalojo de una acción ilegal carecía totalmente de sentido”, dijo.

“En esta oportunidad hemos podido ver que las imágenes del desalojo que se realizó en la jornada de ayer en los diferentes centros fue totalmente pacífica. Pero esa doble vara que el Frente Amplio tiene cuando es gobierno y cuando es oposición ha provocado justamente eso, que cuando eran gobierno no solamente no dijeron nada en contra de este proceso, no estaban para acompañarlos, sino que luego en Cámara lo ratificaron y lo respaldaron”, afirmó. “Ahora, siendo oposición, solicitan un cuarto intermedio”, comentó Rodríguez.



Por su parte, el diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir manifestó en rueda de prensa que “lo que los gremios (estudiantiles) están planteando es que quieren abrir instancias de diálogo con las autoridades educativas y para eso han tenido que llegar a instancias de ocupación de centros de estudio y otras movilizaciones”.

“Esto se entronca con la discusión de Rendición de Cuentas, donde hay una situación de falta de recursos, tanto a nivel de Secundaria, de ANEP, de Codicen como de la propia Universidad de la República que está siendo puesto en relieve por parte de los gremios que están movilizando y ocupando centros”, señaló.



Consultado sobre si la ocupación contraviene el decreto del 2010 que prohíbe ocupaciones en lugares públicos, Valdomir dijo que “eso no está en discusión, la discusión es cómo hace el Codicen para conversar y dialogar y darle participación a los gremios de estudiantes que quieren participar en reformas que están en curso y que son parte del tronco de la política educativa de este gobierno".

A su vez, el diputado colorado Felipe Schipani recordó en rueda de prensa que las ocupaciones están prohibidas por el decreto mencionado. "Yo creo que las autoridades de la educación han sido sumamente tolerantes, las ocupaciones empezaron el lunes, las conversaciones para tratar de convencer a los ocupantes de que desocupen no prosperaron, y ayer las autoridades le comunicaron a la Policía que proceda", dijo y destacó que la forma de actuar fue la adecuada.

“Esperemos que no ocurran más (las ocupaciones), porque aquí lo que hay que privilegiar también son los miles de estudiantes que se están quedando sin clase, que quieren estudiar y no pueden, o los docentes que quieren ir a trabajar, porque son grupos minúsculos que están resolviendo estos temas", señaló Schipani.



"Ayer en la puerta del IPA (Instituto de Profesores Artigas), había más gente que no era estudiante del IPA que efectivamente estudiantes, lo mismo en Magisterio. Aquí claramente hay un objetivo, que es oponerse a la transformación de la educación, no cabe duda de eso”, aseguró.