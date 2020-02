Diputado colorado buscará reflotar proyecto de ley para que Sendic no cobre subsidio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como informó El País el jueves de la semana pasada, el Senado aprobó el pago de 15 subsidios a legisladores, entre los que se encuentra Raúl Sendic, quien cobrará un subsidio superior a $ 370 mil durante un año.

El exvicepresidente solicitó subsidio el pasado 13 de setiembre de 2017, un día después de que la Asamblea General aprobara su renuncia, y luego de que el Tribunal de Conducta del Frente Amplio lo acusara de un "proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos" al utilizar una tarjeta corporativa de Ancap para realizar compras de carácter personal.

Por ese motivo, Sendic fue procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones.

Conrado Rodríguez, diputado colorado, señaló a Ecos que buscará reflotar un proyecto de ley que había presentado en la anterior legislatura para que aquellos funcionaron que hubieran cometido delitos contra la administración pública o de corrupción, no tengan derecho a cobrar subsidio.



Rodríguez dijo que de haber aprobado este proyecto, hoy "no tendríamos la vergüenza de que un ex vicepresidente procesado por peculado y abuso de funciones cobre un subsidio muy importante por un año".



"Se lo acusa de haberse quedado con fondos públicos, y ahora toda la sociedad le tendrá que pagar", añadió.