Diputado Antonini sobre salida de Cardoso: “Vuelve al Parlamento porque tiene fueros”

"El retiro del ministro (Germán Cardoso) fue una decisión bastante demorada", afirmó este domingo el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini.



En díalogo con 970 Noticias de Radio Universal, el legislador dijo que Cardoso "venía con una seguidilla de hechos, siendo noticia constantemente en los medios de comunicación, no por su gestión sino por siempre estar al filo de la navaja, involucrado en hechos por lo menos de apariencia irregular"



"Mientras fue ministro estuvo involucrado en audios de Fiscalía cuando solicita favores a un policía después procesado por corrupción, después hay una denuncia en la Jutep, y cuando todavía no se había acallado eso, aparece el hecho que no es para nada menor yes que es acusado por quien hasta ese momento era el tercero al mando del Ministerio", recalcó Antonini.

La bancada de legisladores de la oposición había propuesto una comisión investigadora luego de conocerse las contradicciones por gastos en publicidad por parte del Ministerio de Turismo. “La comisión investigadora ya está pronta”, dijo el diputado del FA.

Tras su renuncia, Cardoso informó que volverá al Parlamento a "dar la batalla política" y pedirá que se cree una comisión investigadora para esclarecer todos los hechos vinculados a las denuncias presentadas sobre su gestión. Dijo que pedirá que allí se investigue cómo se hicieron las compras en medios durante su mandato y también en el anterior.

Al respecto, Antonini dijo que Cardoso “vuelve al Parlamento porque tiene fueros”.