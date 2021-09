Diputada Elsa Capillera, de Cabildo Abierto, dio positivo de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diputada cabildante Elsa Capillera dio positivo de COVID-19. Según explicó a El País, el domingo comenzó con "un poco de fiebre", hasta que el lunes hizo la consulta médica y tras el hisopado se confirmó el resultado positivo. La legisladora dijo que estaba "pasando bien", y que no perdió el gusto ni el olfato. Pero además aclaró que no estaba yendo al Parlamento desde la semana pasada producto de una dolencia en su cintura.

Según había informado El País en su edición del 10 de setiembre, la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Representantes, había decidido no vacunarse contra el COVID-19. “Yo por mi fe cristiana soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas", declaró, entre otras consideraciones sobre su decisión de no vacunarse contra el COVID-19.



Hoy, al ser consultada sobre si reconsideraría la opción de vacunarse, Capillera respondió: “Creo que tengo más anticuerpos después de esto”.



La legisladora señaló que no asistió al Parlamento en las últimas semanas, por lo que no participó de la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber desarrollada este martes.



Además, dijo que, hasta el momento, nadie de su entorno familiar estaba contagiado y agregó que estaban todos esperando por hacerse el hisopado.



Entre sus últimos encuentros presenciales, estuvo el que mantuvo el jueves de la semana pasada con el embajador de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne, con el motivo de agradecer el apoyo público que la legisladora tuvo sobre el tema de las Malvinas.