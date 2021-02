Diputada Roselló criticó al semanario Voces por título de tapa de la entrevista a Sonsol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La diputada colorada María Eugenia Roselló criticó este jueves el título de tapa que eligió el semanario Voces en su última edición, que, citando a su entrevistado, el comunicador Alberto Sonsol, indica: "No va conmigo que las mujeres se victimicen".

A través de su cuenta de Twitter, la representante del Partido Colorado señaló: "Es preocupante que un semanario como Voces tenga esta tapa. En un momento donde el Uruguay está atravesando situaciones de extrema fragilidad, no le hace bien este tipo de declaraciones. Muy malo".

El periodista Alfredo García, redactor responsable del semanario, quien además entrevistó a Sonsol junto a Jorge Lauro, señaló en la misma red social ante las críticas que despertó la tapa: "Se sabe que los kioscos dan cáncer y los semanarios contagian Covid pero es bueno leer antes de largar opiniones al boleo. No dejen que un titular los lleve de la nariz. Son muy predecibles gente. Rebaño mata espíritu crítico. La libertad sigue siendo libre, por suerte".

Sonsol fue consultado, entre varios asuntos, sobre cuestiones de género luego de que los periodistas le dijeran que sostenía "cosas medio machistas" en parte de su discurso. El relator respondió: "Es que no creo en eso. Creo en la capacidad, no en el género. No me corras con el género. Tengo mil amigos que son unos quesos y tengo mil mujeres que son unas cracks".

Frente a si considera que "brilla igual el sol para las mujeres" que para los hombres, señaló: "Brilla para todo el mundo, sí, señor", entre otras consideraciones.

Sonsol continuó respondiendo preguntas al respecto, y luego fue consultado sobre si no entendía que el posicionamiento político de Carolina Cosse y Laura Raffo en las últimas elecciones departamentales no tenía que ver con la "lucha que desde hace años están llevando adelante las feministas", Sonsol respondió: "Pero desde la capacidad. Cosse es ingeniera, la Raffo es economista, Argimón es escribana. Desde la capacidad, no desde la victimización".

Ante la comparación posterior de uno de los periodistas acerca de la situación de las mujeres antes y después de la "lucha" feminista, el presentador dijo: "Entonces hay que tomarlo como algo recontra positivo. Hoy la realidad es esta, y en esta realidad vamos a darle para adelante, y que las mujeres sientan que tienen las mismas posibilidades que los hombres. Pero que no se victimicen, que no lloren con el 'A mí no me ponen'. No seas malo, loco. Conmigo no va".

Además de la diputada, varios usuarios de Twitter presentaron quejas similares sobre la tapa que eligió el semanario en su última edición.