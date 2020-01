Diputada de Cabildo Abierto: “Bergara y el Frente Amplio solo juzgan por odio”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Nosotros vamos a ocuparnos (de la situación del país) y no preocuparnos, cosa que usted señor (Mario) Bergara no ha hecho, ni su partido tampoco, solo juzgan por odio ideológicamente. ¡Nosotros no!”, escribió la diputada electa de Cabildo Abierto, Elsa Capillera en una nota que subió a su cuenta de Facebook.

Capillera -quien lidera la agrupación Purificación, es la primera diputada por Montevideo de Cabildo y es exempleada doméstica- respondió así a las declaraciones del excandidato a presidente del Frente Amplio, quien dijo al semanario Crónicas que “ojalá que dure poco” la coalición con Cabildo “por el bien de Uruguay”. También había respondido el propio Guido Manini Ríos (“es lamentable”) y su esposa Irene Moreira, quien dijo que “es claro que el fin del recreo no los deja dormir tranquilos”.



La diputada escribió: “Tenemos que arriesgarnos, para encontrarnos con el más necesitado, al que lo abandonaron a un lado del camino, al que trabaja y más se le exige, al que no tiene derecho a enfermar porque la ambulancia no entra, al que no puede como nosotros pedir una pizza porque no entra un delivery”. Capillera dijo que los gobiernos del Frente Amplio gastaron 1.200 millones de dólares de los contribuyentes en la educación en los últimos 14 años. “Dinero hay, muy mal administrado”, indicó.