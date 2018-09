Dinero K: denuncian otro puerto de entrada a Carmelo

El agua oscura del Arroyo Las Vacas, de Carmelo, parecía inmovilizada. Dos construcciones en la rambla llaman la atención. Una de ellas es la terminal portuaria de pasajeros vacía y con sus puertas trancadas. En uno de los extremos del edificio, un guardia de Prefectura custodia el lugar mientras hace pasar las horas jugando con su celular.

Si el visitante levanta la mirada, observa tres embarcaciones amarradas en un pequeño puerto deportivo. Dos de ellas son barcos que realizan paseos por el río y una tercera es un enorme crucero de unos 12 metros de eslora (largo).

Las fantasías sobre bolsos cargados de dinero inundan el cerebro del cronista. Poco después, este queda frustrado al hablar con una fuente de la Armada: el crucero no pertenece a ningún testaferro K. La suntuosa embarcación es propiedad de una conocida familia de Carmelo dueña de campos y comercios.

Frente a la rambla del Arroyo Las Vacas y en un enorme caserón español de color bordó ubicada en la esquina de Wilson Ferreira Aldunate y José Zorrilla de San Martín, funciona la receptoría de Aduanas de la ciudad de Carmelo.

El lunes 10, un grupo de funcionarios aduaneros de Carmelo, acompañados por la dirección del gremio, discutía sobre la ruta del Dinero K y las continuas llegadas del financista K arrepentido, Enrique Clarens, en su yate a Puerto Camacho. Ese puerto se ubica en un country gestionado por el empresario argentino Eduardo Cantón. Allí hay 160 casas edificadas, algunas de ellas muy opulentas.

Uno de los aduaneros dijo en la asamblea: "No solo llegan yates argentinos sin control alguno a Puerto Camacho como señala la prensa argentina. También lo hacen en el Puerto Buena Vista que está cerca; entra todo por ahí".

Puerto Buena Vista pertenece a un country ubicado a 20 kilómetros de Carmelo y a diez de Nueva Palmira. Su jurisdicción aduanera depende de Nueva Palmira. Y el puerto es controlado por Prefectura de Carmelo.

En la asamblea, los tres integrantes del gremio de aduaneros, Roberto Valdivieso (presidente), Basilio Muñoz (secretario General) y la dirigente Carmen Pérez preguntaron si el puerto Buena Vista tenía habilitación para operar.

Un aduanero respondió: "No está habilitado. Lo mismo ocurre con Puerto Camacho".

El gremialista argumentó que, en la Dirección Nacional de Aduanas, Cantón solo tramitó para el country una habilitación de depósito particular el 26 de septiembre de 2012 y no el funcionamiento de un puerto. Sin embargo, otras autorida- des estatales expresaron que Puerto Camacho está habilitado desde 2014.

En la asamblea también trascendió que Cantón le paga a Prefectura un servicio de custodia similar al 222 de la Policía. Una medida similar adoptó el puerto vecino Buena Vista.

El País consultó al secretario General de la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), Basilio Muñoz, sobre los controles aduaneros en los puertos deportivos y helipuertos de Carmelo.

Muñoz: Se confirma que los controles en Puerto Camacho son a requerimiento. Cuando llega un yate, si Prefectura llama van y si no lo hace, no van. Sin Prefectura no hay Aduanas ni Migración. No hay controles.

—En la asamblea se mencionó la situación de otro puerto cercano a Puerto Camacho. ¿Es así?

Muñoz: Nos enteramos hoy (lunes 10) por otros compañeros sobre la existencia de ese puerto Buena Vista. No tiene habilitación estatal. Pero está operativo.

—Cuando dice que está operativo, ¿se refiere a que llegan embarcaciones a esa terminal?

Muñoz: Están llegando embarcaciones, yates.

—¿Esas embarcaciones son argentinas?

Muñoz: Son argentinas. Nos dicen (los funcionarios aduaneros) que es muy interesante el movimiento de yates que hay ahí. Es gente que viene de Argentina a ese puerto.

—Después de la asamblea, usted decía que la falta de controles fronterizos no es casual. ¿Qué quiere decir con eso?

Muñoz: Esto confirma el desmantelamiento sistemáti- co del control aduanero que realiza el gobierno y la Dirección Nacional de Aduanas encabezada por el contador (Enrique) Canon. Reclamamos más personal y tecnología para realizar los controles de la frontera como se debe.

Porosa. Carmelo está a unos 40 kilómetros de Tigre, Argentina. En ocasiones, han cruzado el río en motos de agua. Cualquier lancha tipo "automóvil" con poca potencia puede realizar el cruce.



Autoridades estatales dijeron a El País que es poco probable que un testaferro de los K trate de ingresar dinero por los puertos de Carmelo donde hay controles oficiales. Entre Carmelo y Colonia hay 80 kilómetros de playas desérticas que podrían ser usadas para desembarcar dinero con total discreción.

RÉPLICA DE FERNANDO AULISO. "El puerto buena vista tiene habilitación"

El country donde está ubicado el puerto Buena Vista está en construcción. Tiene unas pocas casas y un hotel. El puerto sobre el Río de la Plata también está sin terminar.

El miércoles 12 no había ningún barco en el puerto. Dos veleros estaban recostados sobre la arena. "Las únicas salidas que se hacen en embarcaciones es por la zona. No se hacen cruceros internacionales", dijo a El País una persona que vive en el country.

El gerente del puerto Buena Vista, Fernando Auliso, expresó a El País que esa terminal está habilitada y puede operar en forma regular. De esa forma, Auliso desmintió las versiones manejadas por funcionarios aduaneros en una asamblea realizada el lunes 10.

Auliso dijo que la Prefectura tiene un servicio de seguridad casi permanente en el puerto Buena Vista para evitar robos. "Cada vez que ingresa una embarcación, tenemos un equipo de Prefectura que hace lo mismo que otros puertos deportivos del país", agregó Auliso. Y señaló que, por las noches, el puerto se cierra.

En caso de que arriben al lugar embarcaciones con turistas asiáticos, chinos o de otro país, es necesario que se les selle el pasaporte. Ahí arriban al lugar las autoridades de Migración que operan a requerimiento, señaló el gerente.

Esa terminal privada depende de Aduanas de Nueva Palmira y de la Prefectura de Carmelo. En este momento, la empresa está dragando la boca de salida al río. Una gran sudestada destruyó un dique de arena. Cuando termine esa obra, se inaugurará oficialmente el puerto deportivo. "Por ese motivo no estamos operando. Lo único que amarra acá son dos lanchas del propietario del lugar y de un vecino que tiene casa", expresó el gerente.

Consultado acerca de las acusaciones de los aduaneros de que por la terminal "ingresa de todo", Auliso sostuvo: "También le puedo decir por qué no miran el puerto de Punta del Este. En todos los puertos Prefectura controla. Y si no hay una orden de allanamiento de un juez, nadie subirá arriba de un barco. Eso no existe".

Auliso dijo que en Uruguay no ocurre que un colombiano atraque a un puerto en un yate rodeado de modelos. "Eso pasa en las películas", explicó.

Para el gerente del puerto Buena Vista, "es una fantasía" que por Carmelo haya ingresado US$ 200 millones. Y agregó que hoy los movimientos de dinero se hacen en forma electrónica de Suiza a Panamá.

"Cuando llegan embarcaciones, avisamos y las autoridades se hacen presentes. Acá no existen las sorpresas. Como este es un puerto privado, no tenemos extraños llegando" en barcos, insistió Auliso. Y agregó: "Lo que tiraron (los periodistas argentinos) sobre Carmelo fue una bomba de humo".