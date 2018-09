Dinero "K": amplían indagatoria

Una repartición de Interpol volverá a interrogar en los próximos días a una exempleada del estudio contable que administraba los bienes del empresario argentino Jorge "Corcho" Rodríguez y de Sabrimol Trading S.A, a la que esta persona denunció hace cuatro años por presunto lavado de activos.

La denuncia también involucró a varios contadores uruguayos según explicó a El País el abogado Martín Etcheverry, asesor legal de la mujer.

El abogado adelantó que su clienta fue citada a declarar en los próximos días a una dependencia de Interpol que investiga el tema del dinero ingresa-do al país producto de las coimas pagadas durante la administración de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner para la cual ayer pidió prisión en Argentina el juez Claudio Bonadío.

La firma offshore fue empleada, según el fiscal federal argentino Federico Delgado, para canalizar el pago de "coimas" vinculadas a la obra pública por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.

La mujer trabajaba para el estudio contable que administraba los bienes de Jorge "Corcho" Rodríguez y de la expareja de este, la conductora Susana Giménez, y fue procesada por denuncias en su contra. Como contrapartida, la mujer denunció lo que calificó como maniobras de lavado de activos mediante el ingreso y salida de fuertes sumas de dinero realizados por la firma Sabrimol Trading.

Etcheverry explicó que su clienta denunció en una declaración que realizó el 28 de noviembre de 2014 en la Dirección de Investigaciones las maniobras que Rodríguez y los contadores uruguayos llevaban adelante con la referida firma para el pago de coimas a políticos argentinos. "La plata después de entrar al país, ellos la blanqueaban y de ahí iba para lo que necesitaba de gastos de Sabrimol en zona franca y el grueso de la plata iba para las "cuevas" de Buenos Aires, era "plata negra" que entraba en la Argentina para mucha gente de la política", contó la mujer a la Policía según el acta de interrogatorio de fines de 2014. Según el abogado, su clienta pidió ser calificada como un testigo protegido. Sin embargo, nunca fue llamada para ampliar sus denuncias. Además, de sus testimonios, la mujer aportó un dvd con las conversaciones grabadas de los contadores que probarían las maniobras de lavado como también varios correos electrónicos. "El ministerio del Interior sabe de esto desde el 2014", agregó Etcheverry al revelar que el mismo testimonio fue aportado en sede penal al menos en dos ocasiones.

"Desde esa época, noviembre de 2014, agregamos una grabación de los contadores que intervenían en la parte de la ingeniería uruguaya de todas estas maniobras, narrando como eran, cómo venía el dinero, a quién se lo llevaban, quiénes eran los involucrados, cómo se lavaba. Todos esos aspectos que ahora están en el candelero, los presentamos en el 2014", afirmó Etcheverry.

Helicópteros.

Jorge "Corcho" Rodríguez llego a Punta del Este en los primeros años de la década de los noventa con un contrato que le permitió vender la publicidad en la zona de playas del departamento de Maldonado.

Con el paso de los años conoció a la conductora argentina Susana Giménez, con quien tuvo una relación amorosa durante varios años. De forma paralela, montó una empresa representante de firmas francesas de armamentos y aeronaves con el exguerrillero montonero argentino Rodolfo Galimberti, fallecido años atrás. En su biografía, realizada por los periodistas Roberto Caballero y Marcelo Larraquy, el exguerrillero, indultado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, y "Corcho" Rodríguez participaron de la venta de los dos helicópteros Daulphin AS365 comprados por la Fuerza Aérea Uruguaya en la segunda mitad de los años noventa. Una de esas aeronaves forma parte de la flota de la FAU. A comienzos de la década pasada, "Corcho" Rodríguez construyó junto a Giménez una chacra en la zona de La Barra. Se trata de la famosa "Yellow Rose", sobre la que pesa una orden de embargo de las autoridades argentinas.

Registros bancarios uruguayos muestran que Sabrimol Trading recibió 32 transferencias por un total de US$ 9 millones entre 2012 y 2014 de cuatro firmas offshore controladas por el "doleiro" brasileño Olivio Rodrigues Junior: 16 de Klienfeld Services Ltd (por un total de US$ 5,4 millones), ocho de Innovation Research Engineering Development Ltd (por US$ 1,1 millones), siete de Select Engineering Consulting and Services (por US$ 2,1 millones), y una de Trident Inter Trading Ltd (por 314.965 dólares). "Corcho" Rodríguez aparece mencionado en los denominados "cuadernos de las coimas" en los que se hacía sus anotaciones el chofer Óscar Centeno, vinculadas al traslado de dinero de sobornos que hacía para funcionarios corruptos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Estas anotaciones llevaron al procesamiento de empresarios y exfuncionarios.

Pedido del embajador.

El embajador argentino en Uruguay, el dirigente de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, dijo a El País que los países rioplatenses "tienen que hacer un diagnóstico muy profesional, meticuloso, es difícil, porque las fronteras a cuidar no son sencillas y porque las capacidades tecnológicas no son las que necesitamos para garantizar mejores controles".

"Tenemos que ser cada uno de los dos países muy responsables en no trasladar a la ciudadanía lo que no es. Y trabajar para mejorarlo, para estar cada vez mejor. Me alienta que Argentina ha iniciado un fuerte proceso de lucha contra el narcotráfico. Esto es muy diferente a lo que fue la Argentina de años anteriores. Esto tiene que ser analizado por el gobierno uruguayo", sostuvo.