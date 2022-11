¿Qué dijo Salgado sobre el retiro de parlantes en los ómnibus que anunció Cosse?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte, fue consultado este lunes sobre la quita de parlantes del transporte público de Montevideo, que activó la intendenta Carolina Cosse con el objetivo de "no invadir el espacio de quienes comparten el transporte colectivo".

"Yo creo que está correctísimo" el paso que dio la intendenta, sostuvo esta mañana Salgado. "Esta es una resolución que tal cual se tomó en el año 2017, que no se aplicó. ¿Qué decía? Hay que sacar los parlantes del salón de los ómnibus y hay que dejar el parlante en el habitáculo del trabajador, para que pueda escuchar, con el volumen razonable, la información, la música que quiera escuchar", señaló el directivo, quien apuntó que ese paso que nombró de 2017 "nunca se fiscalizó".

"Si puede mantenerse que el conductor tenga la radio y pueda escucharla él, no hay problema ninguno y es lo que va a funcionar", agregó Salgado en diálogo con Informativo Carve (850 AM) sobre la medida que será fiscalizada a partir de enero de 2023.



El paso que anunció Cosse el 10 de noviembre ha derivado en cruces a nivel político. El edil colorado Leonel Aguirre reclamó a la administración capitalina que se eliminen todos los parlantes, "el del conductor y todos", bajo el entendido de que "es un espacio público, donde uno paga un boleto y tiene derecho a elegir lo que va a escuchar”. Además, apuntó a los cantantes en ómnibus.



Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), señaló a El País: "Estamos de acuerdo con que la radio no es para el pasaje. Que tomen medidas con esos compañeros que usan mal la radio, pero no compliquen a los demás porque la radio para nosotros es una compañía muy importante".