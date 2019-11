¿Qué dijo Mujica después de la liberación de Lula este viernes?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la liberación del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva este viernes por la tarde, el expresidente y senador electo José Mujica dijo en diálogo con Subrayado que hoy "es un día de fiesta para Brasil".

El exmandatario, que mantiene un vínculo estrecho con el que fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, señaló desde Buenos Aires al mismo medio que si le da "el cuero" piensa visitar al líder del Partido de los Trabajadores (PT) después del balotaje del 24 de noviembre.



Mujica también recordó “la lucha” de Lula desde su militancia sindical en el sector metalúrgico hasta alcanzar la Presidencia.



En tanto, el líder del MPP desea que ahora haya “tolerancia” en Brasil, que actualmente está presidido por Jair Bolsonaro, que venció en las últimas elecciones nacionales con casi el 56% de los votos al candidato del PT, Fernando Haddad.



Los expresidentes han mantenido varios encuentros en los últimos tiempos, cuando el brasileño enfrentaba un juicio por presunta corrupción durante su mandato.

En marzo de 2018 se encontraron en el Parque Internacional que comparten Livramento con la ciudad de Rivera, en un evento en el que participaron además de ambos la expresidenta de Brasil Dilma Rouseff y el exmandatario de Ecuador Rafael Correa.



Además, una vez conocida la sentencia de Lula, Mujica lo visitó en la cárcel en junio de 2018 y destacó al salir: "Lo encontré con muy buen ánimo, buen temperamento, con unos kilos menos, leyendo muchos libros y preocupado -como no puede ser de otra manera- por el destino futuro de Brasil y de nuestra América".

Este viernes, la justicia brasileña autorizó la liberación del expresidente Lula, que cumplía desde abril de 2018 en Curitiba una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción.



El exmandatario brasileño, que se benefició de una decisión del Supremo que deroga el encarcelamiento en segunda instancia, estuvo preso 1 año y 7 meses por una condena promulgada por Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, que le consideró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero por beneficios recibidos de una constructora.



Al salir de la cárcel, alrededor de una hora después de conocerse el fallo judicial, Lula destacó frente a miles de simpatizantes, en un escenario montado a las afueras del centro penitenciario: "Tienen que saber que no agarraron un hombre, intentaron matar una idea y una idea no se mata, una idea no desaparece. Yo quiero luchar para probar que fui víctima de una banda de mafiosos", enfatizó.