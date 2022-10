¿Qué dijo Manini sobre la eventual renuncia de Salinas al MSP?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló más temprano sobre una eventual renuncia a su cargo. El líder de su partido, el cabildante Guido Manini Ríos, se refirió al tema este miércoles en rueda de prensa.

“Ayer tuvimos una conversación con el ministro Salinas, en donde me expuso su intención de, en los próximos meses, dejar el cargo, por razones estrictamente personales y familiares, y un desgaste grande que ha tenido en estos tres años de intensísima actividad, donde tuvo que enfrentar un problema muy grande y que todos pensamos que lo ha hecho con muy buena nota. Pero no nos sorprende y simplemente hay que respetar su decisión”, afirmó Manini.



Sobre la fecha en la que Salinas se iría del cargo, expresó que “fin de año, tal vez febrero”.

Ante la pregunta de cómo se explica que alguien que estaba candidateado para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS), días más tarde diga que se tiene que dedicar a temas familiares y exprese la voluntad de dejar su cargo, Manini dijo que “lo de la candidatura a la OPS del ministro Salinas hay que mirarlo como un servicio al país”.



“El país era el principal beneficiario si él era designado para ese cargo, indudablemente que él no podía negar esa posibilidad que iba a beneficiar al país, por eso fue que tuvo esa intención de postularse. Pero una cosa no quita la otra”, aseguró.



“Hemos hablado del tema este de la OPS desde hace varios meses, era una posibilidad remota, dada la situación de equilibrio que se mantiene a nivel de los organismos internacionales. Teniendo Uruguay al secretario general de la OEA (Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro) era prácticamente, no digo imposible pero era improbable que el segundo organismo en importancia a nivel hemisférico, que debe ser la OPS, también tuviera a un uruguayo al frente”, indicó el líder cabildante.

También destacó que entre los objetivos que Salinas quiere cumplir en el ministerio antes de su renuncia, está “el tema del ACV”, así como “políticas que está llevando adelante el ministerio que tiene que cumplir determinadas etapas”. “Creo que antes de fin de año podrá culminarlas”, añadió.



Consultado sobre si el ministro de Salud Pública va a ser parte de una campaña para las próximas elecciones, Manini dijo que no han hablado “para nada del tema político” y que "no es el momento de estarlo planteando". "Se verá recién para el año 2024 cuáles son las posibilidades y la eventual participación o no del ministro Salinas, pero eso es un tema que hoy no está planteado", apuntó.



En cuanto al sucesor del ministro en el cargo, indicó: "Vamos a estudiar cuál sea el mejor candidato o candidata para ese cargo, de acuerdo a sus características y condiciones. Eso lo hablaremos en su momento con el presidente de la República (Luis Lacalle Pou)".



Además, resaltó que “es lógico suponer que va a ser una persona coordinada entre el presidente y Cabildo Abierto”. Consultado respecto a si Karina Rando puede ser el nombre que se maneje, dijo que “es posible”.