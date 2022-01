¿Qué dijo Cosse sobre la frase "no tomar medidas es una medida" de Lacalle Pou?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A veces el no tomar medidas es una medida". La frase, dicha por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou en su última conferencia de prensa, fue una de las que generó más reacciones, apoyos y cuestionamientos.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada sobre qué opinaba respecto de esa frase, en el marco de su visita la policlínica móvil ubicada en el barrio La Chacarita, y respondió: "Siempre dije, desde el principio, que el rector de la política sanitaria del Uruguay es Ministerio de Salud Pública (MSP) y a eso vamos a adherir".



"Hemos cooperado desde el día uno con el ministerio", agregó y recordó que actualmente trabajan en conjunto para vacunar contra el covid-19 en ferias vecinales.

Asimismo, la jerarca indicó que además de cooperar, todos deben tener las precauciones para cuidarse con las medidas no farmacológicas. "Hay especialistas, está la ciencia para respaldarse, esto es algo de lo que nadie sabe muy bien en el mundo qué es lo que pasa", indicó.



"Lo que hay que hacer es usar mascarillas todo el tiempo y escuchar las indicaciones de quien rige la política sanitaria del Uruguay", expresó la intendenta.

En la conferencia de prensa, el presidente hizo referencia a los pedidos desde diversas esferas para tomar más medidas en el marco de un aumento de casos de coronavirus. "Se ha sugerido la toma de medidas. No sabemos cuáles, pero nos podemos imaginar. Los creadores de la cuarentena obligatoria quizá vayan por el camino de restringir", indicó.



"Nosotros, claramente, decimos que a veces el no tomar medidas es una medida", afirmó el presidente. "Con las prevenciones no farmacológicas, además de la vacuna, si se cumplen las previsiones del Ministerio de Salud Pública, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia en una pandemia", agregó.