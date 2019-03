Diferencias entre Lacalle Pou y Larrañaga sobre adelantar las elecciones internas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La propuesta de la ministra de Turismo Liliam Kechichián de adelantar una semana la votación para la elección interna del próximo 30 de junio para que no coincida con las vacaciones de julio encontró diferencias dentro del Partido Nacional.

"No es serio adelantar elecciones a 90 días. No estoy de acuerdo, no es cualquier evento", dijo el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga a través de Twitter.

No es serio adelantar elecciones a 90 días !

No estoy de acuerdo.

No es cualquier evento. https://t.co/W6EHAOUIEn — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 27 de marzo de 2019

Por ese mismo medio el precandidato Luis Lacalle Pou se expresó en sentido contrario y hasta planteó que su sector presentó un proyecto de ley para concretarlo.

"Nuestro sector, a través del senador Luis Alberto Heber, presentó hace meses un proyecto de ley para adelantarlas. Hablamos con la ministra (Kechichiám). Hasta ahora el Frente Amplio se opone. Esperemos que cambie de opinión. Bienvenido el planteo".

Nuestro sector a través del Senador @Luisaheber presentó hace meses un proyecto de ley para adelantarlas. Hablamos con la Ministra. Hasta ahora el @Frente_Amplio se opone. Esperemos que cambie de opinión. Bienvenido el planteo. https://t.co/JMWXCwydv6 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 27 de marzo de 2019

En las elecciones internas de junio de 2014 solo votó el 37,2% de los habilitados y fue la peor votación desde 1999. Esto preocupa en el ámbito político. El Partido Nacional el año pasado había planteado sin éxito adelantar al menos una semana la fecha de las internas.



Por otro lado el Ministerio de Turismo está preocupado porque las elecciones caen el fin de semana en que se inician las vacaciones de julio y eso puede afectar a los operadores turísticos.