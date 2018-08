Por diferencias, FA posterga definición sobre caso Sendic

Hay solo dos puntos en el orden del día del Plenario Nacional del Frente Amplio del 1° de setiembre, pero ninguno de ellos es el informe del Tribunal de Conducta sobre el caso del exvicepresidente Raúl Sendic.

El primero supone la aprobación de la citación al Congreso que se celebrará el primer fin de semana de diciembre para proclamar las candidaturas a las elecciones del 2019 y el segundo punto, la sanción del borrador del programa para que sea repartido entre los comités de base. Los dos temas fueron aprobados ayer por la Mesa Política de la coalición, según se informó a El País.

Hay 14 casos del Tribunal de Conducta pendientes de resolución. Los más polémicos son el de Sendic, la indisciplina del diputado Darío Pérez (Liga Federal) y del excanciller y secretario general de la OEA Luis Almagro. Sobre estos informes no hay acuerdo, según lo discutido en una comisión especial encargada de analizar el tratamiento de estos informes previo a la realización del Plenario.

Fuentes consultadas por El País indicaron que contrariamente a lo opinado por el presidente Javier Miranda, la mayoría de los sectores entiende que no hay que tratar el informe que elaboró el Tribunal sobre el uso de las tarjetas corporativas cuando Sendic era titular de Ancap y por el que la Justicia lo terminó procesando sin prisión. A los ojos del organismo, Sendic incurrió en una "conducta inaceptable", pero la resolución no se trató porque Sendic terminó renunciando el pasado 9 de setiembre.

Tanto el Movimiento de Participación Popular (MPP) como el Partido Comunista no están de acuerdo con tratar el informe de Sendic en un Plenario. Asamblea Uruguay, sector de Danilo Astori, quedó solo en el planteo de impedir la candidatura de Sendic al Senado.

Al ser consultado sobre si Sendic debería ser candidato a pesar de haber sido procesado, Astori dijo meses atrás a radio Monte Carlo que el tema "debería ser considerado por los organismos especializados del Frente", en referencia al Tribunal de Conducta. Por su parte, la Liga Federal (sector del diputado Pérez) también pretendía tratar el caso de Sendic en el Plenario.

Sendic está decidido a mantenerse como candidato al Senado. Tan así es que está de recorrida por varios comités de base y también será uno de los dirigentes que visite las sedes partidarias el próximo 25 de agosto. Incluso hoy se espera la presencia del exvicepresidente en una reunión del Secretariado ampliado del Frente Amplio que fue convocada por Miranda en La Huella de Seregni para discutir la estrategia de cara a las elecciones del próximo año.

"Plenario Ficto".

Solo tres de los 14 casos del Tribunal de Conducta que tiene a estudio el Frente Amplio no generan consensos. Incluso hay varios de esa lista que no tienen relevancia, por ejemplo el del exdiputado Víctor Semproni, que nunca se trató porque falleció. El otro es el del exdiputado Gonzalo Mujica, quien después de una larga lista de desencuentros terminó renunciando y adhiriendo al sector Todos que lidera el senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Estos casos iban a ser tratados en un "Plenario ficto", es decir no presencial. Sin embargo esta propuesta no prosperó por la oposición de la Lista 711 que encabeza el exvicepresidente Sendic.

La idea de hacer esta instancia no presencial estaba pensada para ahorrar tiempo, dado que son una larga lista de casos y se requieren mayorías especiales de cuatro quintos del Plenario para poder ser aprobados. En el caso de Sendic esas mayorías no estaban dadas como para aprobar una sanción en un Plenario presencial que lo inhabilite a usar el lema en las próximas elecciones.

Por otro lado, en el caso de Pérez tampoco hay acuerdo. Hay sectores que entienden se lo debe sancionar por violar un mandato de bancada al no votar tres artículos del Presupuesto. Sin embargo, de tomar una resolución en ese sentido se podría llegar a complicar la mayoría parlamentaria de la coalición en los próximos meses.

En el caso de Almagro, el Tribunal entiende que no se puede tomar ninguna resolución mientras se desempeñe como secretario general de la OEA y recomienda al Plenario seguir este mismo criterio sobre la denuncia de las bases.

Miranda: "Se genera opinión que enchastra al presidente Vázquez"

Uno de los temas centrales ayer en la Mesa Política fue el enfoque de ciertas noticias por parte de algunos medios, entre ellos El Observador.

El título principal del mencionado diario del pasado jueves sobre un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde afirmaba que el 40% de los hogares uruguayos está "en riesgo de caer en la pobreza" fue objetado por el presidente del FA, Javier Miranda, en conferencia de prensa: "Como ciudadano critico esta forma de titular porque me parece que es absolutamente inadecuada". En tanto, disparó contra la cobertura de "grabaciones clandestinas editadas" sobre iluminación de estadios deportivos y cámaras, donde se aludió al subsecretario Jorge Vázquez y al hijo del presidente. "Hay una forma de trabajar la información que nos preocupa, porque no hay elementos y se genera un estado de opinión que "enchastra" al presidente Vázquez", dijo.