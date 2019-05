Los dichos de Mujica y la crisis en Venezuela siguen generando reacciones de los políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los dichos del expresidente José Mujica en torno a la crisis política en Venezuela al recomendar “no ponerse enfrente de las tanquetas” al referirse al episodio en que uno de esos vehículos atropelló a partidarios de Juan Guaidó el miércoles, siguen generando reacciones.

El líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) aclaró en diálogo con el semanario Búsqueda que con lo que dijo no quiso justificar nada de lo que está sucediendo en el país caribeño.



“Yo lo que dije es que nunca hay que ponerse frente a los tanques porque el que los maneja puede ser un loco o un desaforado. Hay que tener en cuenta que hay gente que en este mundo con un camión atropella a una multitud. Pero no estoy justificando nada, solo trato de educar a la gente”, señaló.

Añadió que “lo que están haciendo en Venezuela es una salvajada. ¿Cómo voy a justificar esa salvajada? Hasta robaron algunos tanques”.



No obstante, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, lo acusó de estar “a favor de la dictadura” y dijo estar “triste e indignado” por las declaraciones de Mujica.



“Mujica, entre la dictadura y la gente, se puso a favor de la dictadura. Entre las tanquetas y las personas que protestaban por su libertad, se puso del lado de las tanquetas”, afirmó.



Novick recordó que discrepa con “todo lo que hace, dice o piensa Mujica. Pero esta vez pensé que estábamos del mismo lado. En contra de la dictadura y a favor de la gente que hoy no tiene trabajo, no tiene medicamentos ni alimentos”.



Finalmente, el candidato envió un mensaje al pueblo venezolano explicando que “Mujica y el Frente Amplio no nos representan a los uruguayos. Porque tanto los uruguayos de izquierda como de derecha, repudiamos lo que pasó ayer en Venezuela.

Por su parte, la vicepresidenta Lucía Topolansky reiteró en Rocha, según divulgó radio Uruguay, que en Venezuela debe haber elecciones y que hay que encontrar una salida pacífica a la crisis. Topolansky fue consultada sobre los últimos hechos ocurridos en el país caribeño tras la convocatoria del presidente autoproclamado Juan Guaidó a los militares a rebelarse y junto a la población civil salir a las calles el 1º de mayo a culminar con la “operación libertad”.



“Uruguay está desesperadamente peleando por la paz, desgraciadamente los hechos muestran violencia en Venezuela de todos lados, he dicho por ahí que Maduro y Guaidó son iguales, gritan, convocan a miles de personas a las movilizaciones, se amenazan, se dan ultimátums. Pero así no podemos hacer un diálogo, ahí tiene que haber elecciones totales, hay que desproscribir todos los partidos, liberar los presos políticos y Naciones Unidas tiene que controlar”.

Por otra parte, el precandidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, criticó la postura del gobierno respecto a la situación de Venezuela y la tildó de tibia. “Equidistante, tibia, que no ha podido censurar la violación sistemática de derechos humanos”, dijo.



Además, calificó el gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura” y aseguró que lo único que trajo fue “miseria, opresión, enfermedad y muerte”.