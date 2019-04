Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dicen que ante un Tribunal de Honor militar aseguró haberlo hecho solo, por órdenes de un superior. Otros dicen que Gavazzo no pudo haber hecho por sí solo lo que ahora confiesa haber hecho. Que no hay que creerle, porque suele mentir cada vez que declara. También hay quienes dicen que su confesión es parte de una operación de Inteligencia. Que se trata de llevar las investigaciones a un callejón sin salida porque el oficial que habría dado la orden ya está muerto. Y hasta hay un militar que dice que fue Gavazzo que mató a aquel hombre al que, en soledad o mal acompañado, arrojó al Río Negro.

Dicen que el Tribunal de Honor no procedió como debía. Pero otros dicen que hizo exactamente lo que correspondía. Por eso algunos dicen que el presidente Vázquez hizo bien en decapitar a la cúpula del Ejército, y otros dicen que no había razones para hacerlo.

Vázquez dice que él no tuvo acceso a las actas de ese Tribunal de Honor y a la confesión de Gavazzo. Miranda, el presidente del Frente Amplio, sostiene lo mismo. Pero el excomandante y ahora precandidato Manini Ríos dice que vio esas actas sobre el escritorio del presidente de la República. Y que el mandatario debió haberlas leído.

Vázquez dice que él recibe unos cincuenta expedientes al día y que no tiene tiempo de leer todo lo que le llega. Pero varios dicen que, si bien el presidente no puede leer todo, el ministro de Defensa Nacional y el secretario de la Presidencia deberían haberle llamado la atención de la gravedad de aquellos documentos.

El presidente dice que nadie le avisó. Pero el exministro de Defensa Nacional asegura que, junto a dos abogados, le advirtió en persona al secretario Toma de lo que contenían aquellos documentos. Toma dice que sí, pero que no. Vázquez afirma que le dijo al ministro que hablara con Toma. El ministro dice que le dejó la documentación a Toma. Y Toma dice que el ministro, que está gravemente enfermo, se fue de licencia médica y que era la cartera de Defensa Nacional la que debía presentar la denuncia penal.

El senador Michelini dice que Toma debió asesorar adecuadamente al presidente, y que como no lo hizo debe ser removido. Otros dirigentes frenteamplistas dicen que el presidente debe cesar a su mano derecha. El ministro Astori dice que Michelini habló por su cuenta, y que no refleja la posición del Frente Líber Seregni. Los precandidatos Martínez, Cosse, Bergara y Andrade dicen que respaldan todo lo actuado por el presidente. Y el Pit-Cnt dice que hay que hacer una marcha para apoyar al presidente. Pero la oposición dice que Vázquez está mal asesorado. Que lo dejaron solo y que nadie de su entorno le advirtió de la gravedad del asunto. Pero todos coinciden en que es improbable que Vázquez termine cesando a Toma. Y Toma, de paso, dice que hay un responsable de todo esto por debajo de él.

Se dice mucha cosa. Lo que todavía nadie dice es si este desaguisado gigantesco fue solamente producto de una cadena impresionante de errores y horrores, o si hay algo que alguien no nos está contando. ¿Quién le dice?

[email protected]