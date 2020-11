El diálogo entre "Joselo" López y Lacalle Pou por la pérdida salarial de los públicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo un breve intercambio con el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo "Joselo" López, en el marco de una movilización con concentración que tuvo lugar en San Carlos, Maldonado.

"¿Cómo andás, Joselo?, ¿todo bien?, Viniste a hacer relajo", le dijo el presidente al secretario general de COFE al momento de saludarlo. "¡Vinimos a recibirte acá, todos!, Queremos ver si te podemos hablar del artículo 4 (del proyecto de Ley de Presupuesto), ¿Cuándo podemos hacer eso?", le preguntó López por su parte en referencia a una "pérdida salarial" de los funcionarios públicos.

Joselo López y Luis Lacalle Pou. Foto: Captura.

Lacalle Pou le respondió que la negociación se tiene que seguir con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con los integrantes del Ministerio de Economía y con los senadores. "Estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo", le dijo por su parte el sindicalista.

"Me parece que a nosotros nos sirve y a ustedes también", agregó y el mandatario respondió: "Estamos en eso, pero vos sabés cómo es la forma de hacer nuestra".

"Bueno, Luis", dijo López y Lacalle Pou añadió: "Acá no, no lo vamos a discutir acá, lo discutimos en otro lado, pero así no". "No, está claro, ¿lo hablamos con Álvaro, entonces?", preguntó.

El presidente finalizó: "Lo discutimos en otro lado, obviamente está todo bueno, pero vamos a hablarlo tranquilos".

"No, lo hablamos tranquilos, lo hablamos con Álvaro", expresó el secretario general de COFE.

Este viernes Lacalle Pou viajó a Maldonado para participar del acto de asunción del alcalde Carlos Pereyra en San Carlos. En el lugar lo esperaban decenas de integrantes de COFE, que acudieron para reclamarle soluciones laborales ante la pérdida salarial planteada para los funcionarios públicos en el proyecto de ley de Presupuesto, a estudio del Senado ahora.

Luego el presidente se trasladó a Rocha, donde asumió Alejo Umpiérrez como nuevo intendente del departamento.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, asistió los primeros días de noviembre a la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado y, tras su comparecencia, el senador frenteamplista Charles Carrera, coordinador de la bancada opositora, arremetió en Twitter. “Se confirma que la promesa de campaña de la no rebaja del salario de los trabajadores, será incumplida”, publicó Carrera, manifestando una de las principales preocupaciones del Pit-Cnt, que refiere al artículo 4 del Presupuesto, donde, según la central sindical y el Frente Amplio, no queda clara la manera en que los funcionarios recuperarán salario real hacia 2024.