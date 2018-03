El último día de Olivera como jefe de Policía en Cerro Largo, despedido por una multitud

“Se fue un Jefe que formó dos Jefes”, dijo Antonio García, un vecino que dos horas antes del cambio de mando ya estaba acampando frente a la Jefatura de Policía de Cerro Largo para saludar a José Adán Olivera, quien entregó las llaves de la Jefatura y el despacho a Wilfredo Rodríguez



A las 17 horas de ayer, frente a la Jefatura, se fue reuniendo una multitud a esperar la salida de Olivera. La concentración fue convocada por redes sociales. Algunos vecinos consideraron relevante el hecho de ir a saludarlo por sentirse seguros durante su gestión, que duró seis años.



Cerca de 300 personas ovacionaron a Olivera mientras bajaba las escalinatas de la jefatura por última vez vistiendo el uniforme de Jefe, siendo despedido con gritos de "¡Cacho te queremos!", "¡No te corrieron, no te corrieron sos nuestro y seguirás siendo el jefe!".

Otros actores como el Intendente de Cerro Largo Sergio Botana, ediles del Frente Amplio, el Presidente de la Junta Departamental Ignacio Ubilla, exlegisladores, policías retirados y mucho público también participaron de la concentración.



Olivera se fue visiblemente emocionado luego de ser saludado por la multitud.



Al hablar con los medios, Olivera dijo que uno de los motivos que las autoridades del Ministerio del Interior tuvieron en cuenta para pedirle el cargo fue que en todos los departamentos se han realizando más procedimientos de droga y contrabando en los últimos tiempos menos en Cerro Largo.



El segundo motivo es la intención de rejuvenecer las jerarquías policiales del país. "Ninguno de esos motivos me satisface, en función que nosotros sabemos bien que hemos actuado dentro de las normas y que hemos hecho procedimientos importantes, sin ir más lejos en el 2016 la jefatura de Policía de Cerro Largo fue premiada por la gestión y por la importante cantidad de procedimientos en el marco de la disminución de los delitos, por eso no me satisface ninguna de las explicaciones", dijo al salir.

Durante el período en que Olivera fue Jefe, dos oficiales de carrera salieron de Cerro Largo para encabezar jefaturas. Son los casos del propio Wilfredo Rodríguez, que era subjefe de Olivera y en 2015 fue ascendido a Jefe en Rivera, y Eduardo Martínez, quien también fue subjefe y hoy es Jefe en Minas.



Quien era su actual subjefe de Cerro Largo, Carlos Alberto Gómez, comunicó días atrás su decisión de pasar a retiro jubilatorio. “La actitud de Gómez enaltece las dotes de nuestro subjefe”, indicó Olivera antes de entregar el sillón a Wilfredo Rodríguez, quien tendrá la facultad de conformar su propio equipo de trabajo.