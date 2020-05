INAU y Mides anunciaron mayor inversión a programa de acogida y creación de comisión jurídica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) Pablo Abdala realizó una conferencia de prensa junto con el ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol en el marco del Día Internacional de la Familia y anunciaron tres nuevas medidas.

Abdala anunció que se buscará hacer un "refuerzo en la inversión" en el Programa de Acogimiento Familiar. "Esto no implicará necesariamente un incremento en el presupuesto global del INAU, teniendo en cuenta que la la circunstancia fiscal del país es delicada", indicó.



"No no será difícil por la vía de reasignación de recursos, mejorar lo que hoy ya se hace pero en términos de una asignación que es marginal en el contexto del presupuesto", agregó. Abdala informó que actualmente se hace una inversión del 2%, referente a US$ 5 millones, en la asistencia que se le da a las familias.



"Voy a dar una sola cifra: si asignáramos un 2% adicional, US$ 5 millones más a lo que ya invertimos por año en esta materia, estaríamos en condiciones de subir la asignación a tres bases de prestaciones y contribuciones (hoy se otorgan dos y tres bases según los casos) y estaríamos en condiciones por ejemplo, si ese fuera el escenario al que pudiéramos llegar, de incorporar a 800 familias más que tuvieran a su cargo más niños de aquellos que hoy están institucionalizados en los centros de 24 horas.

Desde el punto de vista económico, indicó Abdala, esta inversión "también sería redituable", ya que "el Estado gasta mucho más en el financiamiento de un niño en un centro 24 horas que en los mecanismos de asignación familiar con todas las virtudes y bondades que sin duda esta circunstancia tiene".

Por otra parte, el ministro Bartol anunció la creación de una Comisión Jurídica que tendrá el fin de "diseñar aquellos instrumentos que generen un mejor ámbito de convivencia".



La comisión, indicó, está conformada por "un grupo de técnicos de primera talla nacional en materia jurídica de ordenamiento familiar". "A ellos los convocamos para abordar los desafíos que ahora a la sociedad le faltan, de cómo seguir ordenando la institución familiar".



"Con ellos iremos proponiendo nuevas normas, nuevas leyes en apertura al diálogo con la sociedad y que luego tendrá la discusión parlamentaria correspondiente. Lo que se buscará será articular las normas con la vida real de las familias", agregó.

En la conferencia también participó Fernando Rodríguez, vicepresidente del INAU. "Hoy ya no se depende de Montevideo para valorar una familia sino que cada departamento tiene su propia capacidad para valorar familias que sustituyen el proceso de internación", indicó.



"Creemos que los tiempos fundamentalmente están ligados a mayor capacidad técnica para valorar familias y que tengan el menor tiempo de espera posible", indicó si bien explicó que hay tiempos psicosociales que no "se deben tocar" por la importancia que tienen en el proceso.