El día de Ernesto Talvi: una jornada con la emoción a flor de piel

"Bien Talvi!”, decía una vecina del barrio Carrasco. "Mirá, ese es Talvi”, le comentaba un padre a su hijo. Es que llamó la atención para muchos ver al candidato presidencial en un momento muy especial: llevando a su madre a votar.

Susana, de 94 años, tenía dudas sobre si ir o no a votar, según declaró el propio Ernesto Talvi, pero tomó la iniciativa y por eso también formó parte de una jornada electoral especial, porque se trataba de la primera en la que su hijo iba como candidato a la Presidencia por el Partido Colorado.

Acompañada de su hija, llegó a la casa de Ernesto Talvi donde él aguardaba para salir rumbo al Colegio Saint Patricks para que su madre pueda emitir el voto, o al menos esa era la idea en un principio.

Como Susana se traslada en silla de ruedas, la intención era la de no hacerla ir hasta al Liceo 10 (Avenida Italia y Mataojo) donde le tocaba, para que no tenga un viaje tan largo y que vote observado en el colegio que está ubicado en Carrasco, aunque eso no pudo ser.

Con un ánimo y unas ganas realmente envidiables, Susana llegó al colegio y comenzó a saludar a todos aquellos que pasaban y le estrechaban la mano a su hijo, pero minutos más tarde se enteró que su voto no iba a poder ser emitido en ese lugar.

La serie de su credencial no correspondía con la que se encontraba disponible para votar en el Saint Patricks y por eso tuvo que ir igualmente al Liceo 10, aunque eso no la desanimó.

Se la veía contenta y a Talvi muy emocionado por lo que significaba estar acompañando a su madre en una elección más, pero que sin dudas guardaba detalles muy especiales.

Con la compañía de sus dos hijos, Susana bromeó con que ya no le quedaba lugar para los sellos en la credencial (aunque ya no se deja constancia del voto en el documento, sino que se emite un comprobante aparte) e ingresó al cuarto secreto para votar.

Pese a que preocupaba a Talvi, en ningún momento Susana se mostró tímida frente a las cámaras de televisión y los fotógrafos, y de hecho las buscaba para sonreírles o mostrarle “la juventud que tenía”, como contó ella, en la foto de la credencial cívica.

Tras la votación de su madre, Talvi se marchó a un almuerzo familiar cargado de anécdotas para comentar en la mesa, mientras desgastaban los canelones de pollo como hicieron el domingo de las internas de junio.

Llegada. Saludos, banderas y muchas selfies con el candidato

Un poco antes de las 11, como estaba previsto, el candidato del Partido Colorado llegó a Malvín donde tenía que emitir su voto. Apenas se bajó de la camioneta que lo trasladaba más de un votante del partido se arrimó para poder tomarse fotos o darle una palabra de aliento. La cordialidad de Talvi fue uno de los detalles que más resaltó, porque se tomó su tiempo para compartir un instante con cada uno de los que se lo solicitaban.

Ernesto Talvi. Foto: Francisco Flores.

Salida desde su casa hasta Malvín La Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue, en el barrio Malvín, recibió al candidato colorado Ernesto Talvi para votar. Previo a su ingreso, realizó una miniconferencia en la que habló de distintos temas, mostró a los periodistas su credencial cívica y expresó su emoción por un nuevo acto electoral.

El momento más esperado

Rodeado de una multitud de cámaras, Ernesto Talvi colocó el sobre con su voto dentro de la urna y una vez más se dirigió a la prensa: “Siempre me emocionó el día que me toca votar. Siempre traía a mis hijos cuando eran chicos para que valoren este momento. Recuerdo especialmente a mi padre y este voto va en su memoria”.

Votación. El circuito 747 quedó revolucionado por varios minutos

Pese a que su circuito no era el que tenía más gente, la votación de Talvi se demoró un poco por cada uno de los saludos que recibió el candidato del Partido Colorado. La presencia de la prensa y de aquellos que querían guardar un momento en el recuerdo con Talvi, llevó a la molestia de algunos de los que estaban en la fila esperando para sufragar. De todas maneras, eso no pasó a mayores y Talvi se marchó no sin antes volver a sacarse muchas fotos.

Ernesto Talvi. Foto: Francisco Flores.

La llegada de su madre

Acompañada por la hermana de Ernesto Talvi, llegó Susana que con 94 años tomó la decisión de ir a votar. Pese a que el propio candidato había puesto en duda la presencia de su madre para emitir su voto, Susana no quiso perderse la oportunidad, aunque esa decisión llevó a que debieran trasladarse por varios lugares.

Al volante. El relevo con su hermana y más pedidos de fotos

Tomó la posta de su hermana. Ernesto Talvi se subió al auto, y con su madre Susana como acompañante, se dirigió hasta los dos lugares a donde tuvo que trasladarse para que Susana emitiera su voto. El paso de las horas y el cansancio acumulado de la jornada no le quitó el buen humor al candidato del Partido Colorado, que en pocas horas accedió en cada momento a los pedidos de simpatizantes para tomarse fotos.

Ernesto Talvi. Foto: Francisco Flores.

El día recién estaba iniciando

Pese a que llevaba ya varias horas en actividades, luego del almuerzo con su familia el día continuó. Primero pasó por la sede de Ciudadanos en Pocitos para saludar a los que allí se encontraban, antes de llegar al hotel NH Columbia donde estaba instalado su búnker para ir conociendo los datos actualizados de la jornada electoral.

Almuerzo. Canelones de pollo como en las internas de junio

El hecho de acompañar a su madre Susana a votar hizo que se atrasara un poco más el momento de relax con el que iba a contar Ernesto Talvi en su domicilio con un almuerzo en familia. El candidato colorado, tal vez a modo de cábala, repitió el menú de las internas de junio, y en la mesa de los Talvi se sirvieron canelones de pollo. Recargadas las fuerzas luego del almuerzo en familia, Talvi siguió su recorrida hasta la hora de esperar los resultados.