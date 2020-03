Di Candia: "En lugar de sentirse protegidas, las personas pueden sentirse intimidadas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christian Di Candia, intendente de Montevideo, justificó este lunes el motivo por el que el viernes pasado le solicitó al ministro del Interior Jorge Larrañaga una reunión por "situaciones vinculadas a diversos operativos de seguridad en el espacio público de nuestra ciudad que afectan la convivencia y generan preocupación entre vecinas/o".

El intendente dijo en diálogo con "Doble Click" que la entrevista "fue pedida y todavía no se ha otorgado, pero supongo que vamos a tener esa instancia para dialogar".

"La cuestión es que hay una diferencia de fondo y una diferencia en cuanto a situaciones que ocurrieron la semana pasada y que a nosotros realmente nos preocupan. Una cuestión tiene que ver con la lucha o la inseguridad o estar o no dispuestos que obviamente lo estamos, todos en la IMM estamos dispuestos a ayudar al Ministerio del Interior en el combate a la inseguridad (...) Lo que sí nos parece es que existieron algún tipo de operativos puntualmente que no colaboran en eso", afirmó.

"No tiene que ver específicamente con algunas denuncias que se hicieron, incluso a nivel del Inddhh (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y demás, si no algunos que tienen que ver por ejemplo con camionetas de PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa) que pasan por encima de las plazas de Montevideo a horas que no corresponde y en situaciones que no había un operativo que determinara que eso fuera necesario. Hay cámaras de la IMM que identifican camionetas del Ministerio del Interior entre las 20.00 y las 22.00 sobre la Plaza del Entrevero o la Plaza de los Bomberos pasando directamente en diagonal por la plaza cuando había gente sentada o tomando mate. Nada que justificara una situación de ese tipo", remarcó.

Di Candia dijo que "se puede entender que pasen policías caminando para marcar presencia, pero no que pasen con las camionetas".

Si hay una situación determinada que necesite una actuación así de la policía podría entenderlo, pero no era el caso", aclaró. "En lugar de sentirse protegidas, las personas pueden sentirse intimidadas", añadió.

"Reprimir el delito siempre está bien. Otra cosa es que las personas que circulan por la ciudad o las calles no vean una restricción de sus libertades personales. Uno no puede ser intimidado por el hecho de cómo viste, con quién viene de la mano o por si está haciendo una actividad como el muchacho que estaba haciendo malabares. No hay nada que prohíba que en Montevideo ni en la mayoría de las ciudades del mundo se hagan actividades cirquenses en una plaza. Hay evidentemente hay un atropello que quizás no tenga que ver con lo que el Ministerio del Interior definió, seguramente tenga que ver con la subjetividad o falta de sentido común del policía que actúa en el momento".

El sábado, cuando ya era conocida esta solicitud de entrevista de Di Candia a las autoridades del Ministerio del Interior, Larrañaga manifestó: "Estamos haciendo lo que no hicieron durante 15 años y les parece extraño. Dejaron una cultura de la anomia, el irrespeto que da lo mismo hacer una cosa que otra. ¿Pretenden con ese accionar desestabilizar la gestión del Ministerio del Interior?".

Ese mismo día, el presidente Luis Lacalle Pou también se refirió a los operativos e indicó: "Fuimos claros en la campaña, nadie puede llamarse a engaño".